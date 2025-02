Pienavā būs 22 vēja elektrostacijas

Papildu izpēte

Kā skaidroja arhitekte Zane Koroļa, SIA «Pop-up House» pārstāve, 2022. gadā Tukuma novada pašvaldība bija akceptējusi vēja parka «Pienava» ierīkošanu, un pēc tam tika izstrādāti un apstiprināti četri detālplānojumi. Tā kā Valsts Vides dienests (VVD) akceptēja triju turbīnu pārvietošanu, 2024. gada oktobrī pieņemti lēmumi par vēl divu detālplānojumu izstrādi: “Detālplānojumā vērtēta VES ietekme uz ainavu, trokšņu prognozes, mirgošanas efekts, ko rada turbīnas saulainā laikā, apēnojums. Norādīti perspektīvie transporta jeb piekļuves risinājumi un saistītās inženierkomunikācijas, kā arī iespējamā meliorācijas sistēmu pārbūve lauksaimniecības zemēs, kur tas būs nepieciešams. Un vēl tiks precizētas esošās un nākotnes aizsargjoslas. Neviena no turbīnām netiek izvietota pašvaldības noteiktajā 1,6 kilometru radiusā no Pienavas ciema, kā arī tiek respektēta visu viensētu lokācija, ņemot vērā valsts noteikto 800 metru attālumu. Runājot par aizsargājamām teritorijām, tuvākais vēja parkam ir Riestu-Džūkstenes purvs. Papildus tika vērtēta VES ietekme uz sikspārņu populāciju, un viena turbīna tāpēc attālināta no Pienavas upītes – sākotnējo 100 metru vietā noteikts 280 metru liels attālums no upes. Vērtēti arī radītie trokšņi dienā, vakarā un naktī, taču neviena turbīna atļautos rādītājus nepārsniedz. Netiek pārsniegts arī zemfrekvences troksnis, kam Latvijā nav normatīvā regulējuma, tāpēc ņemts Dānijas piemērs un noteikts, kas jāievēro pie konkrētiem vēja ātrumiem un attālumiem. Mirgošana ir viena no vizuāli redzamākajām ietekmēm tuvumā esošajām viensētām, un tur atsevišķas robežvērtības tiek pārsniegtas, taču turbīnas var atslēgt konkrētā laikā neatkarīgi no tā – saule spīd vai nespīd.” Z. Koroļa skaidroja, ka procesa turpinājumā tiks izvērtēti iedzīvotāju iesniegtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Ir arī vērtēta ainava, un tiek gatavota 3d vizualizācija, kurā varēs redzēt esošo situāciju un perspektīvo situāciju. Arhitekte norādīja, ka līdz ar vēja elektrostaciju ierīkošanu lauku ainavā parādīsies jaunas vertikālas dominantes, taču šajā vietā ne ainavu eksperti, ne arī Tukuma novads teritorijas plānojumā nav noteicis nekādus ierobežojumus.

