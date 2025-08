Konkursa «Sakoptākais mežs» otrajai kārtai izvirzīti arī īpašumi Tukuma novadā

Konkursa otrajā kārtā iekļuvuši Laima Linde un Dzintars Laivinieks no Tukuma novada, Rolands Briņķis no Dobeles novada, Sandis Krieviņš un Aivars Bērziņš no Cēsu novada, Silvers Strups no Bauskas novada, Inguss Brolišs no Rēzeknes novada, Rinalds Elksnis no Aizkraukles novada un Jāzeps Gavars no Preiļu novada.

“Esam priecīgi, ka mežsaimnieki izmanto iespēju un piesakās konkursam, lai katram no mums parādītu sevis ieguldīto darbu mežā. Šogad pieteikumus kopā saņēmām no 15 mežsaimniekiem, tāpēc nācās vērtēt ļoti rūpīgi, lai izvēlētu labākos īpašniekus, kuri sacentīsies par “Sakoptākā meža” titulu. Gribam pateikties ikvienam, kurš aizpildīja pieteikuma anketu un iesniedza to. Mēs patiesi priecājamies, ka mums katru gadu ir tik daudz saimnieku, kuri ir gatavi lepoties ar padarīto,” norāda Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.

Konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā. Konkursa dalībniekus šogad vērtēs 11 žūrijas locekļi.

Kopumā konkursa otrās kārtas ietvaros žūrijas locekļi dosies trijos izbraukumos, – 7, 14. un 21. augustā, lai klātienē apskatītu un novērtētu konkursa dalībnieku meža īpašumus. Pēc apskates žūrija noteiks, kurš no īpašumiem ir pelnījis “Sakoptākā meža” titulu.

Pirmais izbraukums notiks jau rītdien, 7. augustā. Izbraukuma laikā tiks apskatīti īpašumi Tukuma un Dobeles novadā.

Mediju pārstāvji ir aicināti pievienoties žūrijas izbraukumos, klātienē iepazīstoties ar mežu īpašniekiem, konkursa organizētājiem, kā arī žūrijas pārstāvjiem.

Konkursa “Sakoptākais mežs” balvu fonds sastāv no praktiski pielietojama motorinstrumenta jaunaudžu kopšanai un divām dāvanu kartēm meža stādāmā vai dekoratīvā materiāla iegādei, kas tiks sadalītas starp trīs visaugstāk novērtētajiem meža īpašumiem. Turklāt šie trīs īpašnieki tiks arī izvirzīti prestižajai gada balvai “Zelta čiekurs” nominācijā “Par ilgtspējīgu saimniekošanu”.

Konkursa nolikums un papildu informācija par vērtēšanas kritērijiem pieejama šeit: https://mezaipasnieki.lv/lv/piesakies-konkursam-sakoptakais-mezs-2025