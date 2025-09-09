Attēlam ir ilustratīva nozīme

Pašvaldībā Tukumā un novadā

Ko darīs Tukuma stacijā?

8. septembrī Tukuma novada pašvaldībā notika preses konference, kurā par aktualitātēm informēja un uz jautājumiem atbildēja pašvaldības vadītājs Gundars Važa un sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Priede.

ntz.lv 09.09.2025 3

Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu Multimodālā sabiedriskā transporta tīkla Tukums I projektēšanai. Interesējoties par šī projekta saturu, G. Važa skaidroja, ka tas paredz sakārtot Tukums I stacijas apkārtni un izveidot vienotu transporta mezglu: “Tad, kad sāks projektēt, redzēsim, kā mēs varam savietot gan dzelzceļa staciju, gan autoostu, kā arī apkārtējos laukumus, piebraucamos ceļus un ielas. Turklāt jāņem vērā, ka autoostas ēka neatrodas uz pašvaldībai piederošas zemes, un arī dzelzceļa stacijas apkārtnē lielas iespējas izvērsties nav, jo zemes ir tikai tik, cik ir.” Vaicāts, vai ir plāns pārveidot arī transporta kustību Pasta un Dzelzceļa ielas krustojumā pie dzelzceļa pārbrauktuves, G. Važa skaidroja, ka tas tiks vērtēts – šobrīd transporta kustību organizēt krustojumā nav vienkārši, jo līdz ar automašīnu plūsmu pa ielām vēl jārēķinās ar izbraukšanu no autoostas stāvvietas: “Uzskatu, ka transporta kustība šajā vietā ir neveikla, jo īpaši, ja iebrauc cilvēki no citām vietām, kas Tukumu nepazīst. Vienā brīdī bija doma organizēt apļveida kustību, taču tam nepieciešams viedoklis no «Latvijas dzelzceļa» un «Latvijas valsts ceļiem», vai tik tuvu dzelzceļa pārbrauktuvei to drīkstam darīt – tas tagad būs jānoskaidro.”

 

 

3 komentāri

  1. Tukumnieks 09.09.2025

    Par apli: šāda ideja, diemžēl, nav īsti realizējama, jo pēc loģikas dzelzceļa pārbrauktuves šķērsotājiem vienmēr jābūt prioritātei – citādi radīsies risks, ka uz pārbrauktuves veidojas sastrēgums. Tas būtu bīstami gan satiksmei, gan vilcienu kustībai.

    Loģiskāks un drošāks risinājums eksperimenta kārtā būtu uz noteiktu laiku aizliegt caurbraukšanu taisni no kalna, garām pārbrauktuvei, virzienā uz Milzkalni. Atstāt šo iespēju tikai sabiedriskajam transportam un taksometriem. Tad viena vieglā automašīna, kas vēlas braukt taisni, neradītu “pudeles kaklu” visiem tiem, kas grib izbraukt Rīgas virzienā.

    Atbildēt
  2. Vecais 09.09.2025

    Ideja laba, bet ir vēl labāka. Tur, kur tie taisni grib spiest pāri, vajag STOP zīmi nolikt. Lai visus vispirms palaiž

    Atbildēt
  3. ..... 09.09.2025

    pārvietojiet autoostu tuvāk dzelzceļam.. celaklatni pārvietojiet ap autobusā vietas..

    Atbildēt

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti