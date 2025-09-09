Ko darīs Tukuma stacijā?

Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu Multimodālā sabiedriskā transporta tīkla Tukums I projektēšanai. Interesējoties par šī projekta saturu, G. Važa skaidroja, ka tas paredz sakārtot Tukums I stacijas apkārtni un izveidot vienotu transporta mezglu: “Tad, kad sāks projektēt, redzēsim, kā mēs varam savietot gan dzelzceļa staciju, gan autoostu, kā arī apkārtējos laukumus, piebraucamos ceļus un ielas. Turklāt jāņem vērā, ka autoostas ēka neatrodas uz pašvaldībai piederošas zemes, un arī dzelzceļa stacijas apkārtnē lielas iespējas izvērsties nav, jo zemes ir tikai tik, cik ir.” Vaicāts, vai ir plāns pārveidot arī transporta kustību Pasta un Dzelzceļa ielas krustojumā pie dzelzceļa pārbrauktuves, G. Važa skaidroja, ka tas tiks vērtēts – šobrīd transporta kustību organizēt krustojumā nav vienkārši, jo līdz ar automašīnu plūsmu pa ielām vēl jārēķinās ar izbraukšanu no autoostas stāvvietas: “Uzskatu, ka transporta kustība šajā vietā ir neveikla, jo īpaši, ja iebrauc cilvēki no citām vietām, kas Tukumu nepazīst. Vienā brīdī bija doma organizēt apļveida kustību, taču tam nepieciešams viedoklis no «Latvijas dzelzceļa» un «Latvijas valsts ceļiem», vai tik tuvu dzelzceļa pārbrauktuvei to drīkstam darīt – tas tagad būs jānoskaidro.”
3 komentāri
Par apli: šāda ideja, diemžēl, nav īsti realizējama, jo pēc loģikas dzelzceļa pārbrauktuves šķērsotājiem vienmēr jābūt prioritātei – citādi radīsies risks, ka uz pārbrauktuves veidojas sastrēgums. Tas būtu bīstami gan satiksmei, gan vilcienu kustībai.
Loģiskāks un drošāks risinājums eksperimenta kārtā būtu uz noteiktu laiku aizliegt caurbraukšanu taisni no kalna, garām pārbrauktuvei, virzienā uz Milzkalni. Atstāt šo iespēju tikai sabiedriskajam transportam un taksometriem. Tad viena vieglā automašīna, kas vēlas braukt taisni, neradītu “pudeles kaklu” visiem tiem, kas grib izbraukt Rīgas virzienā.
Ideja laba, bet ir vēl labāka. Tur, kur tie taisni grib spiest pāri, vajag STOP zīmi nolikt. Lai visus vispirms palaiž
pārvietojiet autoostu tuvāk dzelzceļam.. celaklatni pārvietojiet ap autobusā vietas..