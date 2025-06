Kā sokas ar balsošanu Tukuma novadā? /foto/

Pusstundā – 96 vēlētāji

Komisijas vadītāja arī aicināja doties tālāk un apskatīt galveno balsošanas vietu domes vestibilā, kur esot īpaši padomājuši par interesantu un svētkiem atbilstošu noformējumu, piemēram, aiz vēlēšanu urnas izvietojot lielizmēra tentu ar Tukuma panorāmu. ”Un redzam, ka cilvēki to ļoti novērtē, labprāt fotografējas gan kopā ar bērniem, gan, lūdzot fiksēt mirki, kad viņi tieši met urnā vēlēšanu aploksni,” skaidro Z. Zorenberga.

Viņa arī stāsta, ka vēlēšanas līdz šim ir aizritējušas raiti, bez jebkādiem starpgadījumiem, bet komisijas locekļi ir gatavi arī dažādiem izaicinājumiem. Piemēram, gaidot lielāku vēlētāju pieplūdumu, ir izveidojuši papildu kabīnītes arī uzreiz pie ieejas domē, iepretī klientu apkalpošanas centra letēm.

Atstājot šo iecirkni, noskaidrojām, ka nepilnās 30 minūtēs tajā savas balsis par kādu no kandidātu sarakstiem bija paguvuši atdot jau 96 vēlētāji.

Gatavi dažādiem scenārijiem

To, ka vēlēšanu process novadā aizrit mierīgi, apliecināja arī Tukuma novada vēlēšanu komisijas vadītāja Liena Zērvēna. Viņa skaidroja, ka visi 29 novada iecirkņi ir sagatavojušies visdažādākajiem scenārijiem, un paši bijām liecinieki tam, kā vēlēšanu komisijas locekles izdrukāja papildu vēlētāju sarakstu lapas un devās tās nogādāt pagaidām vēlētāju pieplūduma ziņā aktīvākajam iecirknim, kas izvietojies Tukuma 2. vidusskolā. ”Tas drošības labad, ja nu gadījumā kaut kādu digitālo sistēmu traucējumu dēļ ir jāatgriežas pie iepriekšējās manuālās reģistrācijas sarakstos, ” tā L. Zērvēna. Atbildot izbrīnam par to, vai tad skolā nav printera, komisijas vadītāja skaidroja, ka gan jau ir, tikai diemžēl komisijai tam nav piekļuves, jo telpas tiek nomātas un komisijā šajā, reiz par skolotāju iecirkni dēvētāja vietā, vairs nav neviena skolas pārstāvja… Tāpat esot gatavi tam, ka lielākajos iecirkņos būs nepieciešamas papildu balsošanas kabīnes, arī tās jau laikus sagādājuši.

Līdzekļu apjoms – ierobežots

Un vēl. Lai arī ar bažām domājot par to, ka var nākties pievērsties balsošanas biļetenu skaitīšanai manuāli, it visur esot gatavi arī tam. ”Bet bažas jau nav par to, ka nevarēsim vai ko nepratīsim izdarīt, mūsu lielākais izaicinājums ir ļoti ierobežotais budžets, kur katra komisijas locekļa, katra līgumdarbinieka atalgojums ir ierēķināts noteiktam stundu skaitam, bet manuāli veicamais darbs – tas noteikti ir stāsts arī par virsstundām,” skaidroja L. Zērvēna.

Vaicāta, kā vērtē Centrālās Vēlēšanas komisijas pārmetumus novadu komisijām, tai skaitā par to, ka tās ir bijušas kūtras mācībās, L. Zērvēna izsakās diplomātiski: ”Teiksim tā, mēs bijām ļoti… sarūgtināti… Bet vēl vairāk sarūgtināti, pat ļoti bēdīgi bija tie mūsu iecirkņu vadītāji, komisiju locekļi, kam ir tiešām ilgu ilgu gadu pieredze šajā darbā…” ”Taču mēs viņus motivējām. Braucām ciemos, mierinājām, slavējām un samīļojām,” ar smaidu piebilst komisijas locekļe Daina Vilmane.

Kā ar drošības nosacījumiem? Šo jautājumu uzdevām, redzot, ka vairs ne vēlēšanu iecirkņos, ne tiem līdzās neredz drošības struktūru darbiniekus. L. Zērvēna skaidroja, ka arī šīs izmaiņas diktē ierobežotais Vēlēšanu komisijas budžets, no kura jau tā 3/4 līdzekļu tiek tērēts atalgojumam un algu nodokļiem. ”Jā, kādreiz bija šī sadarbība gan ar Valsts policiju, gan jo īpaši ar Zemessardzi, bet tagad tiekam galā pašu spēkiem. Bet informatīvo sanāksmju laikā gan esam savām komisijām, īpaši tām, kurās ir tikai pieci locekļi, norādījuši, ka ārkārtas situācijās ir iespēja uz laiku – līdz situācija noskaidrojas un ierodas policijas pārstāvji – iecirkni slēgt. Mūsu cilvēku drošība ir pirmajā vietā.”

Aizdomas par pārkāpumiem Kandavā un Lestenē

Izmantojot situāciju, lūdzām Vēlēšanu komisijas vadītājai sīkāk skaidrot iespējamos vēlēšanu pārkāpumus Kandavā. L. Zērvēna pastāstīja: ”Aizvakar saņēmām ziņu par aizdomīgiem gadījumiem Kandavas iecirknī, kas izvietojies Sociālās palīdzības centrā. Proti, komisijas locekļi bija ievērojuši, ka uz iecirkni, kas nav aprīkots ar novērošanas kamerām, vairākiem cilvēkiem, ko varētu nosaukt par sociāli mazatbildīgiem un vienlaikus apdraudētiem, līdzi atnākusi kāda kundze. Turklāt viņa to darījusi vairākkārt, pavadot savus it kā aizbilstamos tikai līdz iecirkņa durvīm. Šī sieviete, kā to tagad paredz likums, nebija oficiāli reģistrēta kā kāda vēlētāja uzticības persona (tāda var būt cilvēkiem ar ievērojamām grūtībām pārvietoties, arī neredzīgajiem, nedzirdīgajiem…), bet palika gaidot pie iecirkņa durvīm. Un tā tas bijis visas iepriekšējās balsošanas dienas. Situācija saasinājās ceturtdien, kad šī sieviete uz iecirkni bija atvedusi kādu ievērojama vecuma kundzi un romu tautības vīrieti. Tieši viņš nekādi nav varējis saprast, kāpēc kā nepilsoņiem netiek dota iespēja balsot. Sarunas karstumā vīrietis izvilcis no kabatas jau sagatavotu vēlēšanu zīmi un vicinājis to gaisā, skaļi vaicājot, kur lai to iemet. Protams, ka mēs iesaistījām policiju un arī Valsts drošības dienestu. Abas policijas – gan Valsts, gan Municipālā – Kandavu un šo konkrēto iecirkni īpaši pieskata, – sadarbība ar visiem šiem dienestiem mums tiešām ir ļoti laba, tāpēc, domāju, ka visi pārkāpumi, ja tādi arī tiks plānoti un būs, tiks nocirsti saknē bez liekas kavēšanās.”

L. Zērvēna arī apstiprināja, ka bijis ziņojums arī no Lestenes par to, ka kāds uzņēmējs centies uzpirkt vēlētājus. Arī par šo gadījumu ir ziņots gan Valsts policijai, gan Valsts Drošības dienestam.

Citos iecirkņos:

Vẽlēšanu iecirknī Milzkalnẽ rītapusē bija nobalsojuši 64 cilvēki

Vēlēšanu iecirknī Nr. 856 Tukuma 2.vidusskolā plkst. 10 savu izvēli izdarījuši jau 270 vēlētāji. Kopā ar iepriekšējo dienu balsojumu – 865. Balsotāju plūsma ir vienmērīga, tomēr dažbrīd veidojas rindas; starp vēlētājiem daudz ģimeņu ar bērniem un jaunieši.

Slampes 876. iecirknī līdz 10.50 šodien nobalsojuši jau 104 balstiesīgie. Rindas neveidojas, cilvēku plūsma ir vienmērīga.

860.iecirknī Tukuma sporta skolā Lauktehnikā vēlētāju aktivitāte ir apmierinoša. Plkst. 11.30 nobalsojuši jau 200 vēlētāji.

Jaunsātos pēc 12.00 nobalsojuši 63 (šodien), bet kopā 111 vēlētāji. Kā norāda vēlēšanu komisijas locekļi, šogad nāk balsot arī tie, kas agrāk nav bijuši čakli vēlētāji.

Tumes pagasta centra vēlēšanu iecirknī kopumā līdz šīs dienas 13.15 bija nodotas 329 balsis, 7. jūnijā – 174. Kā pastāstīja Līga Liberga un Gita Ozola, vēlētāju plūsma šajā dienā ir teju nepārtraukta un pirmie iedzīvotāji pie iecirkņa gaidījuši vēl īsi pirms 8.00.

Irlavā viss notiek nesteidzīgi. Rindas neveidojas, bet vēlētāji nāk un balso – līdz plkst. 13.30 savu izvēli izdarījuši jau 240 vēlētāji.

Cēres 863. iecirknis, līdz 13.50 nobalsojuši 51 viens balstiesīgais šodien un iepriekšējās dienās vēl 46. Vēlēšanās komisijas locekļi stāsta ka vēlētāji nāk..rindas neveidojas un darba pietiek. Visiem kolēģiem novēl, lai programmas nenodarīs, tad visi darbi iešot raiti.

Kandavas sporta halles iecirknī vēlētāju daudz bet viss notiek raiti, līdz 14.30 nobalsojuši jau 620 vēlētāju. Iepriekšējās dienās nobalsojuši 332 balsstiesīgie. Aktīvākais laiks bijis rīta pusē, kad cilvēki pirms dienas gaitu uzsākšanas devušies nobalsot.

Viesatās vēlētāju nav daudz, bet 2021. gada aktivitāte jau pārsniegta. Plkst. 14.30 nobalsojuši 107 cilvēki (2021.g. – 101).

Arī Jaunpils vēlētāju aktivitāte jau pārsniegusi 2021.gada pašvaldību vēlēšanu līmeni. Kopā plkst. 16 reģistrētas 525 balsis ( no tām šodien – 316), bet 2021.gadā kopā balsojuši 489 cilvēki.

17.00 novadā nobalsojušo skaits par3,74 procentiem pārsniedz 2021. gada vēlēšanu aktivitāti; šobrīd lielāks balsotāju skaits bijis teju pusē iecirkņu

Plkst. 20.00 . Iecirkņi tiek slēgti

Vēlēšanu iecirknī Nr. 856 Tukuma 2.vidusskolā šodien nobalsojuši 1506, bet vēlēšanās kopā 2102 vēlētāji. Iepriekšējās vēlēšanās šajā iecirknī nodoto balsu skaits bija ievērojami mazāks – tikai 962.