Jautājums par biļetēm un bezmaksas koncertiem

Jūnija beigās painteresējos, kad šos bezmaksas ielūgumus varēs iegūt. Tukuma kultūras nama kasē darbiniece teica, ka sākot ar 1.jūliju. 1. jūlijā zvanīju uz biļešu kasi – bet atbilde bija, ka dalīšana esot pārcelta uz 8. jūliju. 8.jūlijā kase sāka strādāt 10.00, pēc stundas ielūgumi vairs nebija pieejami. Sv. Trīsvienības baznīca ir ar ievērojami lielāku ietilpību nekā Durbes pils zāle. Lai stundas laikā visus ielūgumus izdotu, vajadzēja rasties lielai rindai, bet tādu rindu nemanīja. Kur palika ielūgumi?

Ir saprotama kultūras nozares strādājošo interese par kultūras pasākumiem, bet arī citiem iedzīvotājiem šāda interese ir. Ir saprotama vēlme atbalstīt kultūras nozarē strādājošos un arī pašdarbniekus ar bezmaksas ielūgumiem, bet kā ar pārējiem? Kāpēc šādi pasākumi tad tiek iekļauti svētku programmā, lai “tauta” arī var apmeklēt kaut ko bez maksas, ja “tauta” līdz šiem ielūgumiem tāpat netiek. Bez tam darba dienas rītā 10.00… – kurš strādājošais var stāvēt pie kases durvīm, lai iegūtu šo ielūgumu? Vienīgi kāds pensionārs. Jo citas iespējas, piemēram, digitāli iegūt šos ielūgumus – nav.

Es pieņemu, ka kaut kāds neliels skaits ielūgumu biļešu kasē 10.00 bija iegūstami, bet jautājums – KUR PALIKA PĀRĒJIE?

Šāda diskusija būtu vēlama, lai saprastu, kā salāgot iedzīvotāju un kultūras nozarē strādājošo un tai pietuvināto personu intereses un vēlmes?

Šāda prakse Tukumā ar bezmaksas ielūgumiem ir jau sen, tāpēc vienkārši saprotu… ja ieeja ir ar bezmaksas ielūgumiem, tad cerība apmeklēt pasākumu ir apaļa. Labprāt apmeklētu šādus pasākumus par maksu, bet arī tādas iespējas nav.

Ielūgumi izķerti pusotras stundas laikā

Atbildi uz lasītājas jautājumiem meklējām, uzrunājot Tukuma pilsētas Kultūras nama vadītāju, svētku satura veidotāju un sagatavošanas darbu koordinatori Aneti Pitenu. Viņa skaidroja: “Mēs ļoti cenšamies šos bezmaksas ielūgumus godprātīgi palaist arī kasē. Un es no savas puses varu apliecināt, ka tas tā arī notika. Baznīcā ikdienā ir vairāk vietas, bet nu daļu vietas aizņems arī ziedu kompozīcijas. Tad nu uz šo koncertu ir 250 sēdvietas un 45 stāvvietas balkonā. Tas ir tas, ko mēs varam piedāvāt apmeklētājiem. Šajā koncertā mums viena daļa no biļetēm bija jānodrošina kā ielūgumi korim. Un arī tas skaits, kas viņiem bija pieejams, bija ļoti ierobežots – katram viens ielūgums. Bet viņi ir šī koncerta galvenie mākslinieki, kas par to nesaņem savādāku atalgojumu. Un vēl – mums ir jānodrošina ielūgumi svētku sponsoriem un atbalstītājiem, kā arī mums ir viesi no ārzemēm. Ar to es gribu sacīt, ka kasē – publiskajā telpā – tika palaisti 210 ielūgumi, pārējie – 90 tika rezervēti atbalstītājiem un iesaistītajām personām. Jā, stundas un 25 minūšu laikā ielūgumi jau bija beigušies.”

Svētku režisore Liene Bēniņa piebilda, ka jau mirklī, kad programma tika ielikta publiskajā telpā, viņas telefons bija “uzkarsis” no daudzajiem zvanītājiem, kas interesējās tieši par šo koncertu. Sapratuši, ka tas būs ļoti apmeklēts, bet vietas esot tik, cik to ir. Esot arī jautājuši par to vai nevar rīkot divus koncertus, bet tas neesot iespējams, arī finansiālu apsvērumu dēļ.

Vairāk vietas, vairāk koncertu

Taču jāpiebilst, ka šogad svētku organizatori ir īpaši padomājuši par visiem, kas vēlas apmeklēt ļoti augstvērtīgus koncertus pieklusinātākā vidē. Un tāpēc šogad tradicionālais svētku ievada jeb klasiskās mūzikas koncerts Durbē notika nevis pils zālē, bet gan plašajā pagalmā, kur Liepājas simfoniskā orķestra piedāvāto un muzikologa Oresta Silabrieža pieteikto mūziku varēja baudīt daudzi klausītāju simti.

Tāpat ev. luteriskajā baznīcā, kas kļūs par svētku ziedu simfonijas vietu, atšķirībā no pagājušajiem Rožu svētkiem, notiks nevis viens, bet gan četri koncerti – katrā svētku dienā savs, pēdējais no tiem būs baudāms pirmdienas, 21. jūlijā vakarā 18.00, kad savus priekšnesumus sniegs etnodžeza mākslinieki Evilena Protektore un Staņislavs Judins. Turklāt – visi koncerti ir apmeklējami bez maksas! Un dievnams visas svētku dienas, kā arī pirmdien un otrdien būs atvērts apmeklētājiem praktiski visu laiku (izņemot brīžus, kas tiks veltīti sakopšanas darbiem).