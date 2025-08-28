Jauns vadītājs Kandavā un Lapmežciemā

Tā par Kandavas Mākslu skolas direktori sēdē apstiprināja Andru Eimani, kura līdz šim ir vadījusi Kandavas deju skolu, kas savukārt nu ir apvienota ar Kandavas Mūzikas un mākslas skolu, iegūstot jaunu nosaukumu – Kandavas Mākslu skola. A. Eimane darbu sāks 1. septembrī.
Tāpat pie jauna vadītāja tikusi Lapmežciema pagasta pārvalde – septembrī līdzšinējo pārvaldnieci Lauru Šmiti amatā nomainīs Dace Treimane-Freimane. Jāpiebilst, ka kopumā konkursā uz šo vakanto amatu pieteicās četri pretendenti.
