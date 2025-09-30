Izsludināta Tukuma novada Kultūras projektu konkursa 2. kārta

Pieteikšanās konkursam sākas 2025. gada 1. oktobrī un noslēdzas 25.oktobrī.
Konkursa uzdevums ir veicināt sabiedrības līdzdalību Tukuma novada kultūras attīstībā un finansiāli atbalstīt daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras piedāvājumu Tukuma novadā.
Konkursā var pieteikt kultūrai un sabiedrībai nozīmīgus projektus (izstādes, radošās darbnīcas, mākslas plenērus un akcijas, koncertus, teātra un dejas izrādes, ar filmu nozari saistītus pasākumus, kultūrvēsturiskā mantojuma izpētes, digitalizācijas vai popularizēšanas projektus, starpdisciplinārus kultūras projektus, informatīvi izglītojošus pasākumus un lekcijas, brīvdabas pasākumus visai ģimenei, novadam būtisku iespieddarbu, mūzikas ierakstu, novada kultūrvēsturi reprezentējošu video darbu izdošanas projektus u.tml.), kas tiek īstenoti Tukuma novadā vai popularizē Tukuma novadu.
Ņemt vērā, ka ar literatūras nozari saistītām iecerēm tiks izsludināts atsevišķs Literatūras nozares projektu konkurss 2026.gada pavasarī!
Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var juridiska persona, juridisku personu apvienība, kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Katrs pretendents Konkursā var saņemt finansējumu vienu reizi kalendārajā gadā.
Konkursā finansējums var tikt piešķirts gan vienreizēju (atsevišķu) kultūras projektu realizēšanai, gan regulāru (divu un vairāk) pasākumu vai ciklu organizēšanai.
Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir līdz 3000 EUR. Projekta iesniedzējam ir jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 20 % apmērā no kopējām projekta izmaksām. To var veidot pretendenta materiāls un nemateriāls ieguldījums, projekta partneru, ja tādi ir, ieguldījums. Nemateriāls ieguldījums nedrīkst būt vairāk kā 60 % no līdzfinansējuma.
Pieteikumi konkursam drukātā formātā iesniedzami Tukuma novada pašvaldības administrācijā un Klientu apkalpošanas centrā (Talsu iela 4, Tukums) vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz elektroniskā pasta adresi pasts@tukums.lv.
Nav vēl komentāru.