Iespēja balsot par novada saimniekiem un uzņēmumiem

Un tā, nominācijā «Saimnieciskās darbības veicēja» iespējams balsot par Beatrisi Laimdotu Pastari, kura saimniecībā Tukuma pievārtē nodarbojas ar aitkopību, lopkopību un vistu audzēšanu; «Ģimene lauku sētā» – Niedru ģimene, kas neatlaidīgi attīsta saimniecību SIA «Mazburkas»; «Gada uzņēmējs pārtika ražošanā» – šajā nominācijā iespējams balsot par AS «Tukuma piens»; Bioloģisko saimniecību pulciņā izcelta Vānes kazu saimniecībā ar Jāni Tiltiņu priekšgalā – ZS «Birznieki»; nominācijā LEADER projekts «Inovācijas uzņēmuma attīstībai un kvalitātes celšanai jātnieku sportā» iespējams balsot par IU «Morfijs», ko vada Inta Caune; visbeidzot – lauku saimniecību vidū nominēts SIA «Joži» no Jaunpils, ko no tā dibināšanas brīža vada Gunvaldis un Guna Sproģi.
Balsot par nominantiem iespējams vietnē sejejs.lv ŠEIT===>>. Balsojuma mērķis ir noskaidrot Latvijas sabiedrības favorītu, kas saņems īpašo Sabiedrības atzinības balvu. Ikviens balsotājs no vienas ierīces var balsot vienu reizi dienā. Ja balsotājam ir vairākas simpātijas, vienu reizi dienā var balsot par vairākiem konkursa dalībniekiem.
Lai veicinātu sabiedrības aktīvāku iesaistīšanos balsošanā, 20. oktobrī no visiem balsojumu iesūtītājiem tiks izlozēti trīs balsotāji, kuri iegūs ielūgumu divām personām uz konkursa «Sējējs 2025» noslēguma ceremoniju 25. oktobrī. Ar izlozes uzvarētājiem konkursa rīkotāji sazināsies personīgi e-pastā.
