Gatavi apkures sezonai

G. Važa skaidroja, ka apkures sezonai katlu mājas ir gatavas, un visdrīzāk tās uzsākšana nav vairs aiz kalniem, jo jau naktī no svētdienas uz pirmdienu temperatūra bijusi ap nulli: “Pagājušajā nedēļā jau viena māja Lapmežciemā interesējās, kad sāks kurināt, arī citiem ir interese, tā ka – kā māju kopības lems, tā būs.” Jāpiebilst, ka gatavību apkures sezonai apliecināja arī SIA «Tukuma siltums» valdes loceklis Gundars Kūla – katlu mājas kārtējai sezonai ir sagatavotas. Savukārt SIA «Tukuma nami» valdes loceklis Uldis Eglītis skaidroja, ka viena daļa daudzdzīvokļu māju apkurei jau ir pieslēgtas, bet citās šis darbs turpināsies šonedēļ. Viņš aicināja iedzīvotājus informēt, ja nepieciešams sākt apkures sezonu. To jau atsevišķu māju pārstāvji jau esot izdarījuši.”
