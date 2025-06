Gastronomijas konkursā “Cupi’s Spoon“ uzvar tukumniece Elga Melgaile

6. jūnijā, Rīgā norisinājās starptautiskā gastronomijas konkursa “Cupi’s Spoon” Latvijas atlases kārta, kurā startēja 12 pavāri un 4 kokteiļmeistari. Konkursā piedalījās cilvēki ar invaliditāti, kā arī jaunieši no 16 gadu vecuma, kas atrodas nelabvēlīgā sociālajā situācijā vai ir palikuši bez vecāku gādības. Par uzvarētājiem kļuva pavāre Elga Melgaile no Tukuma un kokteiļmeistars Dimitrijs Ritikovs no Rīgas, kuri izcīnīja iespēju rudenī pārstāvēt Latviju starptautiskajā arēnā Zagrebā, Horvātijā, kur sacentīsies dalībnieki no aptuveni 40 valstīm.