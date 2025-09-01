Bezmaksas nūjošanas nodarbības Smārdē septembrī un oktobrī

Kopumā septembrī un oktobrī Smārdes stadionā notiks 10 nūjošanas nodarbības, un tās aicināti apmeklēt visi Tukuma novada iedzīvotāji. Nodarbības notiks:
- Trešdienu vakaros plkst. 18.00: 3., 10., 17., 24. septembrī un 1., 8. oktobrī
- Brīvdienās plkst. 10.00: 14., 21., 28. septembrī un 5. oktobrī
Nodarbības vadīs Modra un Modris Liepiņi, un katras nodarbības ilgums ir 60 minūtes.
Vadītāji bez maksas ierādīs nūjošanas tehniku un nodrošinās ar nepieciešamo inventāru. Dalībnieki var ņemt līdzi arī savas nūjas.
Pieteikšanās nav nepieciešama. Plašāka informācija pie nodarbību vadītājiem pa tālruni: 26635775.
Nodarbību mērķa grupa ir visi Tukuma novada iedzīvotāji, īpaši bezdarbnieki, trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas ir vecāki par 54 gadiem.
Nodarbības tiek finansētas Tukuma novada pašvaldības īstenotā Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.1.2.2/1/24/I/011 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus” ietvaros.
Projekta īstenošanas laikā – no 2025. līdz 2028. gadam, kopā Tukuma novadā paredzēts īstenot 90 bezmaksas nūjošanas nodarbības, no kurām 10 nodarbības jau šī gada maijā un jūnijā aizvadītas Engures pagastā.
Nav vēl komentāru.