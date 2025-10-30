Atklās Tukuma muzeja 90 gadu jubilejas otro izstādi “Sākums”

Tukuma muzeja krājumos glabājas ne tikai priekšmeti, bet arī cilvēku dzīves stāsti.
Viens no tiem pieder Leonīdam Āriņam (1907–1991) – spilgtai un neatkarīgai personībai, gleznotājam, kurš ar pārliecību turpināja latviešu modernisma tradīcijas laikā, kad brīvdomība nebija pašsaprotama. Āriņš pārstāvēja mākslinieku paaudzi, kas izglītību ieguva Valsts mākslas akadēmijā laikā, kad veidojās jaunā Latvijas valsts. Kopā ar studiju biedriem viņš loloja ideju par mākslas muzeja izveidi ārpus galvaspilsētas. Āriņam izdevās pārliecināt Tukuma pilsētas valdi pieņemt lēmumu par muzeja dibināšanu 1935. gada 30. decembrī.
Jaunizveidotā pilsētas mākslas muzeja pirmā izstāde notika 1936. gada 5. un 6. janvārī. Būdams muzeja direktors no 1935. līdz 1953. gadam, Āriņš mērķtiecīgi krāja un saglabāja Latvijas izcilāko mākslinieku darbus, apzinoties to nozīmi nākotnei. Viņa veidotā kolekcija atklāj gan plašu redzesloku un cieņu pret kultūras vērtībām, gan arī viņa domāšanas un pasaules uztveres īpašības.
Šobrīd Tukuma muzejs glabā vienu no bagātākajām mākslas darbu kolekcijām Latvijā, kurā pārstāvēti vadošie Latvijas mākslinieki: Janis Rozentāls, Johans Valters, Vilhelms Purvītis, Jēkabs Kazaks, Ģederts Eliass, Valdemārs Tone, Konrāds Ubāns, Jānis Tīdemanis un citi. Muzeja krājumā ir arī daudzu novadnieku darbi, kuru vidū īpaši izceļami Ansis Artums un Kārlis Neilis. Paša Leonīda Āriņa darbi kolekcijā nonāca vēlāk, pateicoties viņa darba turpinātājiem.
Par izstādes “Sākums” koncepciju kuratore Paula Stutiņa stāsta: “Izstāde veidota, iedvesmojoties no pirmajām Tukuma mākslas muzeja izstādēm. Lielākā daļa izstādīto darbu muzejā nonākuši tā pastāvēšanas pirmajā desmitgadē. Izstādes iekārtojums atgādina 20. gadsimta pirmās puses mākslas salonus, kur darbi izkārtoti cieši vairākās rindās, veidojot vienotu vizuālu un emocionālu telpu.”
“Veidojām kompozīcijas, kurās izcelti dažādi cilvēka tēli – zēna, jaunekļa, mākslinieka, ceļinieka, sievietes, mātes un citi. Šie portretējumi ļauj skatītājiem iepazīt autoru rokrakstus, un vienlaikus rosina pārdomas par mākslinieka un mākslas būtību, kā arī muzeju nozīmi reģionālajā kultūrtelpā cauri laikiem,” papildina kuratore Ieva Trillo
Tukuma muzeja jubilejas izstāžu cikls
Izstāde “Sākums” apskatāma no 2025. gada 1. novembra līdz 2026. gada 22. februārim.
Otra Tukuma muzeja 90 gadu jubilejas izstāde “Turpinājums” apskatāma Tukuma muzeja struktūrvienībā Durbes pilī no 2025. gada 18. oktobra līdz 2026. gada 30. augustam. Eksponēta daļa no muzeja mākslas krājuma jaunās un nepierastās kombinācijās – glezniecība, tēlniecība un keramika kopā veido noskaņu ainas par latvisko mentalitāti, dzīvesziņu un ikdienas ritmu.
Savukārt trešā – “Neredzamais muzejs” – tiks atklāta 2025. gada 19. decembrī plkst. 16.00 vēl vienā Tukuma muzeja struktūrvienībā – Mākslas galerijā “Durvis”. Tajā būs skatāmi Tukuma muzeja 2025. gada jaunieguvumi un atklāsies muzeja krājuma un ikdienas darba aizkulises, kas parasti apmeklētājiem nav redzamas.
Par Tukuma muzeju
Tukuma muzejs dibināts 1935. gadā kā pirmais mākslas muzejs ārpus Rīgas. Laika gaitā tas paplašinājies, un šobrīd tā sastāvā ietilpst Tukuma Mākslas muzejs, Durbes pils, Mākslas galerija “Durvis”, Tukuma Pils tornis, Tukuma Audēju darbnīca, Pastariņa muzejs un Džūkstes Pasaku muzejs.
Tukuma muzejs ir kultūrvides muzejs, kura krājumā ir izcila Latvijas modernās mākslas un historisma laikmeta muižu kungu māju interjera kolekcijas, Tukuma, Engures, Jaunpils, Kandavas novadu kultūrvēstures liecības, tostarp arī šo novadu etnogrāfisko tērpu un tekstīliju kolekcija. Krājums regulāri papildinās, galvenokārt pateicoties dāvinājumiem un sadarbībai ar sabiedrību.
