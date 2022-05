Atgriežoties pie publicētā: turpinās diskusijas par piemiņas vietu Tukumā

– Esmu vecs tukumnieks…Otrdienas avīzē kungs apšauba, ka karavīri ir pārapbedīti no vietas pie pareizticīgo baznīcas uz kalna kapiem. Tur neesot tie uzvārdi… interesanti kādus uzvārdus viņš tur meklē? Es pārapbedīšanai biju acu liecinieks un ļoti labi atceros to, ka vietā, kur izraka karavīrus, virsū bija uzcelta liela armijas telts un ar Tukuma garnizona karavīru palīdzību tika ekskumēti apbedītie. Tur viņu nebija daudz, kādi pieci vai seši. Un viņi tika pārapbedīti pirmajā, apakšējā rindā – pa kreisi no centra (kapu kalnā Revolūcijas ielā, red.). Tur atradās divas plāksnes – tā, kas tur atrodas vēl tagad un otra, uz kuras bija visu apbedīto uzvārdi ar dienesta pakāpēm. Sākumā, kapu plāksni ar uzvārdiem, aizveda uz kapu kalnu. Es pieļauju, ka tā tika nomainīta, jo tā neiederējās visā kopskatā – liela un melna. Un ar to, kas tur ir tagad – Bečnam slava gerojam! (Mūžīga slava varoņiem), nezināja ko darīt. dzirdēju pat vadošo sarunu par to – kapu kalnā to likt nevarēja, tad nu arī tā tika atstāta pie baznīcas. Avīzē rakstīts par to, ka tur apbedīti vēl kādi karavīri… nu nav. Ja nu vienīgi iet runa par teritoriju aiz pareizticīgās baznīcas, varbūt tur ir mācītāji apglabāti.

Uzklausīja Baiba Reinsone