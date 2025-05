Ārā – plus divi, dzīvoklī plus 13 grādi. Apkures nav

Sazinoties ar SIA «Tukuma siltums» valdes locekli Gundaru Kūlu, noskaidrojām, ka Tukuma centrā pieslēgt apkuri neesot nekādu problēmu, jo centrālā katlu māja Asteru ielā strādā un nodrošina karsto ūdeni, līdz ar to tām mājām, kas vēlas apkuri, ir jāsazinās ar apsaimniekotāju, kas “atvērs” siltummezglu. Cita lieta ir Lauktehnika, Jauntukums un pagastu katlu mājas, kur kurinātāji uz vasaras laiku jau ir atbrīvoti no darba, kā arī, lai varētu veikt remontdarbus, visa ziemas sezonai paredzētā šķelda ir izlietota. G. Kūla arī skaidroja, ka šogad jau divreiz apkure ir atjaunota, taču šobrīd ir vietas, kur to izdarīt nevar. Viņaprāt, vienīgais risinājums ir izmantot sildītājus, lai sagaidītu siltāku laiku. SIA «Tukuma nami» valdes loceklis Uldis Eglītis atzina, ka ārā tiešām ir auksts, tāpēc viņš aicina iedzīvotājus informēt apsaimniekotāju un atbilstoši pieteikumu skaitam, apkure tiks pieslēgta, kā jau tas izdarīts «Pavāros» un Kurzemes ielā 20. Vaicāts, vai ir kāds normatīvais akts, kas nosaka, ka apkuri var pieslēgt, jo par to iestājies mājas iedzīvotāju vairākums, U. Eglītis skaidroja, ka šāda normatīvā akta nav, taču tas ir signāls apsaimniekotājam par to, kāds ir iedzīvotāju vairākuma viedoklis: “Šajā situācijā es pat nezinu, kāds ir pareizais risinājums, jo, kā jau teicu, ārā tiešām ir ļoti auksts un to īpaši izjūt gala un 1. stāva dzīvokļos, tai pat laikā vidus dzīvokļos ir siltāks. Zinu, ka iedzīvotāju vidū nav vienprātības, turklāt – gan slēdzot sildītāju, gan apkuri, par to ir jāmaksā. Pieļauju, ka jūnijā, kad šis aukstais laiks visiem būs aizmirsies, cilvēki būs nepatīkami pārsteigti gan par apkures maksu, gan avansa maksājumu…”

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš skaidroja, ka situācija šopavasar nav vienkārša, tāpēc jau divreiz siltuma ražotājs ir atjaunojis apkuri, lai gan citās pašvaldībās tas nav darīts. Tukuma pilsētā iedzīvotāji, kas izmanto Asteru ielas katlu mājas siltumu, paši var lemt par apkures atjaunošanu, bet citur šādu iespēju nav.