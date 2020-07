Vēl var pieteikties šķēpmešanas sacensībām!

23. diena

14. Jūl, 01:11 līdz 15. Jūl, 01:23

Dilstošs mēness Vērša zīmē – krokodils, Cerbers, himera; smagu enerģiju diena; jācenšas sevi norobežot no citiem cilvēkiem, no visa negatīvā – pūlis var būt neprognozējams; jāizsargājas no alkatības un pārmērībām, no dažādām provokatīvām darbībām; pamostas liela apetīte, jaunas lietas labāk nesākt – jāpabeidz vecās; ieteicams iztīrīt māju; veiksmīga diena tiem, kas ļaujas un paļaujas, ticot, ka viss notiek īstajā laikā un vietā; šajā dienā dzimušie ir ļoti uzņēmīgi; sapņi jāsaprot pretēji tam, ko redz – no 14. jūlija 1.11 līdz 15. jūlija 1.23.