U-20 izlase un Markuss Sieradzkis turpina cīņu

Latvijas izlases galvenais treneris Artis Ābols pēc mača izlases ģērbtuvēs uzsvēra, ka par cieņpilnu zaudējumu nav jāpriecājas, ja komandas mērķis ir tiekties uz augšu. Tomēr turnīrā pret spēcīgu pretinieku ir nopelnīts pirmais punkts, akcentēja treneris.
Jāpiebilst, ka mača 15. minūtē ripu ar slidu uzņēma arī Markuss Sieradzkis un guva vārtus. Taču pēc ātras video apskates mača tiesneši lēma, ka bijusi spēriena kustība, līdz ar to rezultāts palika nemainīgs.
Jau šovakar 23.30 Latvijai jāspēkojas ar Somiju, bet 30. decembrī tādā pašā laikā – pret Dāniju. Jauno 2026. gadu mūsējie pēc Latvijas laika sagaidīs mačā pret Čehiju, tam sākoties plkst. 22.30.
Lai sasniegtu ceturtdaļfinālu, jābūt starp četrām labākajām grupas komandām, savukārt grupas vājākajai vienībai būs jācīnās par palikšanu U-20 elitē arī nākamajā gadā.
