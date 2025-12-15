U-20 hokeja izlases rindās – tukumnieks

Pasaules junioru čempionātam būs atļauts pieteikt 22 laukuma spēlētājus un trīs vārtsargus. Turnīra noteikumi paredz, ka savainotu spēlētāju, kuram trauma neatļauj vairāk piedalīties sacensībās, drīkst aizstāt un pieteikt jaunu hokejistu. Latvijas U20 junioru izlases sastāvs tiks noteikts čempionāta direktorātā 25. decembrī – dienu pirms turnīra sākuma.
Uzbrucēju rundās komandas sastāvā arī tukumnieks Markuss Sieradzkis (Plzeň; Čehijas U20). Latvijas izlase Pasaules čempionātā spēkosies vienā grupā ar Kanādu, Somija, Dāniju un Čehiju. Tikmēr otrā grupā spēlēs Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija.
Nav vēl komentāru.