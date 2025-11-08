Tukumnieks Markuss Sieradzkis gūst vārtus Latvijas U-20 izlasē pret Norvēģiju

Latvijas izlase šajā spēlē divreiz prata atspēlēties, demonstrējot cīņassparu līdz pat pēdējām sekundēm. Spēles rezultātu astotajā minūtē atklāja Oskars Nils Briedis, bet drīz vien norvēģi izlīdzināja. Otrās trešdaļas piektajā minūtē, spēlējot vairākumā, Kristers Ansons meta pa vārtiem, ripa atsitās pret apmali aiz vārtiem un atleca uz otru pusi, kur Markuss Sieradzkis to raidīja mērķī – 2:1 Latvijai
Mājinieki gan drīz atjaunoja līdzsvaru un pēc brīža izvirzījās vadībā, taču Bruno Osmanis panāca 3:3. Trešajā periodā norvēģi vēlreiz pārņēma vadību, bet tikai 65 sekundes pirms beigām Kristers Ansons ar spēcīgu metienu no distances izrāva papildlaiku.
Papildlaikā uzvarētājs nenoskaidrojās, bet bullīšos veiksmīgāki bija norvēģi, kuri iemeta divus no pieciem metieniem. Latvijas hokejistiem šoreiz neizdevās pārspēt pretinieku vārtsargu.
Vārtos spēli sāka Rodions Pronskis, kurš atvairīja 13 no 16 metieniem, bet viņa vietā nākušais Regnārs Capars tika galā ar 14 no 15 un trīs no pieciem bullīšiem.
Pēc trim spēlēm Latvijas izlase ar septiņiem punktiem noslēdza turnīru 2. vietā, kamēr Norvēģija ar astoņiem punktiem kļuva par uzvarētāju.
Atgādinām, ka Latvijas U-20 izlases sastāvā spēlē divi bijušie HK «Tukums» audzēkņi – Markuss Sieradzkis un Bruno Petrovičs. Petrovičs pirmajās divās spēlēs izcēlies ar trim rezultatīvām piespēlēm, bet Sieradzkis šajā turnīrā guvis vārtus visos mačos, abiem sportistiem apliecinot savu nozīmīgo lomu komandā.
Šis turnīrs bija pēdējais pārbaudes posms pirms pasaules čempionāta elitē, kas decembrī notiks Minesotā, ASV. Tur Latvija spēlēs vienā grupā ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju.
