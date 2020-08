Tukumnieks – Edvards Egle pēc trīs aizvadītiem Latvijas rallijkrosa čempionāta posmiem līderis Lada RX klasē

Latvijas rallijkrosa čempionātā divu mēnešu laikā aizvadīti jau trīs posmi un tajos veiksmīgi «Lada RX» jeb žiguļu klasē ir startējis tukumnieks – Edvards Egle, kurš kopvērtējumā atrodas līderpozīcijā, spējot visos posmos kāpt uz goda pjedestāla. Čempionāta pirmais posms notika jūlija sākumā – Rīgā, Biķernieku trasē. Šajā posmā sportists spēja ierindoties trešajā pozīcijā, savukārt otrajā posmā – Jēkabpilī, «Baronu» trasē, kas norisinājās jau jūlija izskaņā, izdevās izcīnīt vietu uz augstākā pjedestāla. Trešajā un šī gada čempionāta ieskaites pirmspēdējā posmā , kas notika no 15. līdz 16. augustam Lietuvā, «Vilkiču» trasē E. Egle ieguva otro vietu. Latvijas rallijkrosa čempionāta pēdējais posms norisināsies no 5. līdz 6. septembrim Bauskā, «Mūsas» trasē. Pirms izšķirošā posma Edvards Egle iekrājis 81 punktu, pašlaik no tukumnieka par 15 punktiem atpaliek Mārcis Martinovs no Alsungas, bet par 28 punktiem – igaunis Sigmārs Tammemagi.