Par to, kā tā gadījies, ka mūsu fani un pat pašvaldība par to neko iepriekš nebija dzirdējusi, pastāstīja Tukuma ledus halles direktors Modris Liepiņš: ”Tas tiešām bija negaidīti arī mums, kad uzzinājām, ka Uvis ir gatavs uz īsu brīdi atbraukt pie mums, lai ļautu sava bijušā kluba biedriem, īpaši mazajiem hokejistiem nofotografēties kopā sevi un ar Stenlija kausu. Tas bija kā pateicības žests savai kādreizējai komandai un trenerim Jānim Svitiņam. Uvis mūsu kluba komandā spēlēja četrus gadus, un bija arī tās spico zēnu U-16 komandas sastāvā, kas 2011.-2012. gada sezonā Latvijas čempionātā izcīnīja 2. vietu.”
Tukumā uz īsu brīdi pabijis…Stenlija kauss
“Vai tiešām? Stenlija kausu nes iekšā mūsu Ledus hallē?! Un tas ir pats divkārtējās kausa ieguvējas – NHL komandas, Floridas «Phanters» – spēlētājs Uvis Balinskis!?“ Šādu sarunu dzirdējām brīdī, kad feisbukā parādījās pirmais foto.
