Tukumā notiks jauniešu sporta festivāls «Izmēģini un atrodi savu sporta veidu!»

Festivāla mērķis ir iedrošināt jauniešus pievērsties aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, piedāvājot iespēju iepazīt dažādus sporta veidus un atrast sev piemērotākās fiziskās aktivitātes. Pasākumā valdīs pozitīva un iedvesmojoša atmosfēra, kur jaunieši varēs gūt motivāciju dzīvot aktīvi un izprast sporta nozīmi ikdienas dzīvē.
Šī pasākuma laikā būs iespēja piedalīties vairāk nekā 500 jauniešiem vecumā līdz 16 gadiem. Katrs dalībnieks varēs izmēģināt dažādus sporta veidus, skatīties paraugdemonstrējumus, tikties ar pazīstamiem sportistiem un atrast sev piemērotāko fiziskās aktivitātes veidu. Papildus sportiskajām aktivitātēm būs arī koncerti ar Latvijā pazīstamu jauniešu mūziķu un mākslinieku uzstāšanos, kas radīs svētku sajūtu visiem dalībniekiem.
Sportisti, sporta klubi un uzņēmumi, kas vēlas piedalīties pasākumā, pārstāvot savu sporta veidu vai sniegt finansiālo atbalstu, tiek aicināti sazināties ar organizatoriem. Tā ir lieliska iespēja ne tikai popularizēt savu sporta veidu, bet arī iegūt vērtīgu pieredzi, sadarbojoties ar jauniešiem!
Pasākuma programma:
- Dažādu sporta veidu iepazīšana un praktiska izmēģināšana kopā ar profesionāliem sportistiem.
- Tikšanās ar pazīstamiem Latvijas sportistiem un mūziķiem.
Koncerts ar populāru mākslinieku uzstāšanos.
- Iespēja atrast savu sporta veidu, jaunus draugus un motivāciju sportot.
Satiec izcilus sportistus un mūziķus:
Sportisti:
- Jānis Blūms – bijušais Latvijas basketbola izlases kapteinis, “VEF Rīga” padomes priekšsēdētājs.
- Jēkabs Rēdlihs – bijušais Latvijas hokeja izlases spēlētājs, Hokeja treneris.
- Jānis Leitis – bijušais latviešu vieglatlēts, Latvijas rekordists 400 m distancē, Piedalījies Olimpiskajās spēlēs.
- Toms Benjavs – profesionāls volejbolists, Baltijas Līga vīriešiem. Spēlējis kopā ar Tomu Šmēdiņu, Ruslanu Sorokinu, Jāni Šmēdiņu u.c. Latvijas vadošajiem pludmales volejbolistiem.
- Mārcis Ošs – profesionāls futbolists, pārstāvējis Latvijas futbola izlasi.
- Fricis Štrauss – Baltijas Gada skeiteris 2019.
- Jānis Ozols – bijušais latviešu bobslejists, Piedalījies trijās Olimpiskajās spēlēs.
- Mārtiņš Immermanis – saņēmis “Rookie of the year” 2024.gadā Latvijas drifta čempionātā. Šobrīd startē PRO klasē.
- Linda Beķere – dejotāja no deju studijas “Vibe”.
- Dejotāji no deju studijas “Demo”.
- tiks pārstāvēti arī citi sporta veidi kā futbols, disku golfs, crosfit, BMX, cīņu sports (karate, bokss).
Mūziķi un izpildītāji:
- Ods – viens no jaunās paaudzes redzamākajiem reperiem.
- VIŅA jeb Zelma Jēgere – repere un dziedātāja.
- Ūga – latgaliešu repere.
- reperis Yammy – hiphopa projekta “371 Battle” finālists.
- grupa LocalYaki – jauni mūziķi, ar lielām ambīcijām.
- Mārtiņš Pre’set – repera Ods producents un bītmeikeris.
- DJ Trakais, kurš rūpēsies par labu noskaņojumu visa pasākuma garumā.
Pasākumu vadīs:
- AFK un March – Ghetto Games brīvrunu batla 2025 vadītāji.
Praktiskā informācija:
Dalība pasākumā ir bez maksas, taču nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. (Reģistrētajiem dalībniekiem būs priekšrocības, iespēja piedalīties aktivitātēs kopā ar sportistiem, konkursos un balvu izlozēs.) Reģistrācija šeit:
Vairāk informācijas:
- Sazinieties ar mums – https://esikustiba.lv/#contact
- Seko jaunumiem: Facebook un Instagram – @EsiKustībā, kā arī mājaslapā esikustiba.lv.
