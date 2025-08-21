Tukuma jaunie basketbolisti starp LJBL izcilniekiem – 14 jaunieši saņēmuši atzinību

Kopumā visvairāk apbalvoto izcilnieku nāk no galvaspilsētas – šādu atzinību saņēmuši 175 skolēni no Rīgas, kam seko Ogre ar 31 un Liepāja ar 27. Taču arī citās pilsētās un reģionos izcilnieku netrūkst. Piemēram, Tukums un Rēzekne, kas katra var lepoties ar vienādu skaitu jauno talantu, noslēdz TOP 10.
Ne mazāk svarīgi ir atzīmēt skolas un sporta centrus, kas izcēlušies ar savu audzēkņu sasniegumiem. Juglas vidusskola šogad var lepoties ar vislielāko izcilnieku skaitu – 13 jauniešiem, kam seko Smiltenes vidusskola ar 12 izcilniekiem. Šie rezultāti apliecina, ka gan lielajās pilsētās, gan mazākos novados ir izglītības iestādes, kas sekmīgi veicina līdzsvaru starp sportiskajiem un akadēmiskajiem panākumiem.
“Mēs, Swedbank, ticam, ka basketbols ir daudz vairāk nekā tikai spēle – tā ir iespēja jauniešiem atrast savu ceļu uz pastāvīgu sevis pilnveidošanu un jaunu pieredzi,” saka Swedbank valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis. “Basketbols māca sadarboties, būt daļai no komandas, attīsta neatlaidību, disciplīnu, cieņu, godīgumu un palīdz jauniešiem augt gan kā sportistiem, gan kā cilvēkiem. Tā ir vide, kur jaunieši ne tikai attīsta prasmes laukumā, bet arī gūst svarīgas iemaņas, kas noder visā dzīvē. Tāpēc, sākoties jaunajai sezonai, Swedbank kļūst par Latvijas Jaunatnes basketbola līgas un Latvijas jauniešu basketbola izlašu ģenerālsponsoru, un sezonas sākumā priecājamies godināt izcilniekus – jauniešus, kuri apliecina, ka sporta un mācību sasniegumi viens otru stiprina.”
Kā pasākumā norādīja Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis: “Basketbolu spēlē ar rokām un kājām, bet uzvar ar galvu un nenoliedzami, ka gudras galvas ir vajadzīgas kā laukumā, tā arī dzīvē. Iespējams, daudzi bērni sapņo spēlēt kā Kristaps Porziņģis vai Kitija Laksa, taču par profesionāliem basketbolistiem katru gadu kļūst tikai daži Jaunatnes basketbola līgas absolventi, tāpēc Latvijas Basketbola savienība un Jaunatnes basketbola līga ne tikai organizē spēles un turnīrus, bet jau vairāk nekā desmit gadus sveic jauniešus, kuri spēlēšanu LJBL prot savienot ar labām un pat izcilām sekmēm mācībās. Jauniešu skaits ar katru gadu aug. Šogad izcilnieku saime sasniedza 482 jauniešus, un tas priecē pat, iespējams, vairāk, kā mūsu komandu uzvaras starptautiskajos turnīros. Novēlu jauniešiem sasniegt savus mērķus sportā un dzīvē, kā arī izmantot basketbolā iegūto pieredzi un prasmi strādāt komandā un nemitīgi pilnveidoties.”
Pēc oficiālās ceremonijas jaunajiem basketbolistiem bija unikāla iespēja klātienē vērot Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības pārbaudes spēli pret Slovēnijas izlasi.
