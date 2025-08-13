Proti, no 15. līdz 17. augustam Alberta dīķos Rīgā norisināsies Latvijas čempionāts karpu makšķerēšanā jauniešiem līdz 18 gadu vecumam. Šajās sacensībā piedalīsies arī divas Tukuma novada komandas: Mārtiņš Kovaļovs un Roberts Priede, kā arī Deivids Čepulis un Jānis Kovaļovs. Kā skaidro R. Krauklis, jauniešiem sacensības būs izaicinošas, jo konkrētajā ūdens tilpnē makšķerēšana ir gana sarežģīta – daudz zemūdens ķērāju un daudz ūdenszāļu. Vēlam veiksmi un izturību!
Startēs jaunie Tukuma makšķernieki
Jau vēstīts, ka Pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā šovasar startēja tukumnieks Roberts Krauklis. Nu viņš kļuvis par treneri un padomdevēju pavisam jaunajai paaudzei, un šiem puišiem nopietns pārbaudījums jau šajā nedēļas nogalē.
Nav vēl komentāru.