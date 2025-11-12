Sporta notikumi pirmssvētku gaisotnē

Spēle Smārdē
- novembrī 19.00 Smārdes skolas sporta hallē notiks vīriešu basketbola čempionāta spēle: «Brīvsolis» pret komandu «Stende».
Novada čempionāta spēle Tukumā
- novembrī 19.30 Tukuma Sporta skolā, Kuldīgas iela 74, – vīriešu basketbola čempionāta spēle: «Stiga RM» pret «Druva/J.R.mežs» komandu.
NBL līgas spēle Kandavā
- novembrī 19.30 Kandavas Sporta hallē – Nacionālās basketbola līgas spēle: «Kandava/Turība» pret BK «Jelgava».
Novada čempionāta spēle Smārdē
- novembrī 20.30 Smārdes skolas sporta hallē notiks vīriešu basketbola čempionāta spēle: «Brīvsolis» 2 pret komandu «Lapmežciems».
Florbols
spēle Slampē
14. novembrī 20.30 Slampē, Zemgales vidusskolas sporta hallē, notiks florbola 1. līgas spēle: SK «Slampe/Zevid» pret «Talsu NSS/TX koks» komandu.
Dāmām 1. līgas spēle Irlavā
- novembrī 14.00 Irlavas sporta hallē – sieviešu florbola 1. līgas spēle: «Irlava/Tukums» pret «Babīte SK».
Virslīgas spēle Irlavā
- novembrī 18.00 Irlavas sporta hallē – florbola virslīgas spēle: FK «Irlava/I.S.A.M.» pret komandu «Bauska».
Hokejs
EHL spēles Tukuma ledus hallē
- novembrī Tukuma ledus hallē notiks Entuziastu hokeja līgas spēles: 16.00 «Rotas/Meliorceltnieks» III pret «Aparāti», 17.00 – «Tukuma brāļi» II pret «3S»; 18.30 «Tukuma brāļi» pret «Wolf», 19.30 – «Rotas/Meliorceltnieks» pret «Vikingi».
Tautas sports
Šautriņu čempionāta 1. kārta
- novembrī 19.00 Irlavas sporta hallē – Irlavas atklātais čempionāts šautriņās – 1. kārta.
Novusa dubultspēļu čempionāta 1. kārta
- novembrī 10.00 Irlavas sporta hallē – Irlavas atklātais čempionāts novusa dubultspēlēs, 1. kārta.
Čempionāts šautriņās
- novembrī 10.00 Irlavas sporta namā – Irlavas atklātais čempionāts zolītē, 1. kārta.
Līdzīgi raksti
-
Kam 18. novembrī pasniegs Tukuma novada apbalvojumus?
-
Kandavā aizvadīts «Latvijas spēcīgākā skola – 2025» sacensību posms
-
Aicina pieteikties novadniekiem – barikāžu dalībniekiem
-
Vivi atgādina: Goda ģimenes valsts svētkos ar vilcienu var braukt bez maksas
-
Tukumnieks Markuss Sieradzkis gūst vārtus Latvijas U-20 izlasē pret Norvēģiju
Nav vēl komentāru.