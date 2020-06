Spītējot lietum, noritējuši LJS «Lejnieki» atvērtie treniņi

Dalībnieki varēja startēt septiņos dažādos maršrutos, un katrā no tiem bija ierobežots dalībnieku skaits – 20. Ikvienam tika piešķirts precīzs starta laiks, lai ievērotu valstī noteiktos vīrusa krīzes ierobežojumu noteikumus. Pirmajā dienā, sestdienā, treniņi iesākās ar vadības maršrutu, kurā bija iespējams iegūt vērtējumus: ”labi”, ”ļoti labi” un ”teicami”, bet pārējie tika vērtēti ar soda punktiem pirmajā fāzē, izņemot ātruma maršrutus. Šajā maršrutā no mūsu novadiem startēja pieci dalībnieki. No komandas JSK «Lejnieki» – Elīna Pilmane ar zirgu Maestro, Ance Freidenfelde ar zirgu Twisters, bet no Kandavas JK «Stafete» – Rasa Tetere ar zirgu Cagota, Roberts Rancāns ar zirgu Rose Gabriel, Ulla Tetere ar zirgu Cagota. Pēc tam sekoja 60 cm ar stila vērtējumu, kurā piedalījās Kandavas JK «Stafete» pārstāvji Sindija Aišpure ar zirgu Cagota, Roberts Rancāns ar zirgu Rose Gabriel, bet no JSK «Lejniekiem» startēja Elīna Pilmane ar «Twisters»; 80 cm maršrutā ar speciālām divām fāzēm startēja JSK «Lejnieki» pārstāvji Paula Vitauska ar zirgu Mišela un Lee Roy, Aleksa Laura Kļaviņa ar zirgu Gvineja un Gviana un Alise Ritene ar zirgu Campari, 100 cm maršrutā speciālās divās fāzēs no JSK «Lejnieki« startēja Aleksa Laura Kļaviņa ar zirgu Gvineja.

