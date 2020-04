Spēlē virtuālo futbolu

Ņemot vērā to, ka virslīgas komandas reālā dzīvē uz laukuma nevarēja tikties, Latvijas lielākā ielu futbola kustība «Ghetto Football» sadarbībā ar «Optibet» virslīgu organizēja virtuālās futbola spēles «FIFA 20» turnīru ar visu desmit virslīgas klubu komandu līdzdalību. Kopumā turnīrā tika aicināti piedalīties 1-2 katra kluba spēlētāji. Līdzdalībai turnīrā atsaucās visu klubu pārstāvji. Izspēles formāts paredzēja aizvadīt spēles tiešsaistes režīmā, katram spēlētājam iesaistoties cīņās no savām mājām. Visi 16 spēlētāji izlozes kārtībā tika sadalīti četrās apakšgrupās, kuru ietvaros katrs ar katru aizvadīja divas spēles. Pēc tam katras apakšgrupas divi labākie turpināja cīņas izslēgšanas spēlēs, katras kārtas labāko noskaidrojot cīņā līdz divām uzvarām. Katram no spēlētājiem bija jāizvēlas viens klubs no spēles «Fifa 20», izvēli var redzēt aiz komandas nosaukuma. Tukuma pārstāvis Romans Mickevičs ”pārstāvēja” Parīzes SG klubu startēja C apakšgrupā, bet diemžēl tālāk par kausa apakšgrupas spēlēs netika. Uzvaru turnīrā svinēja Jegors Novikovs (FK «Metta»), 2. vieta – Staņislavam Nečiporenko (BFC «Daugavpils»), savukārt trešā vieta tika Jevgeņijam Kazačokam (FK «Jelgava»).