Sezonu noslēdz godalgotajā otrajā vietā

Veiksmīgi startējot un finišējot, savā rallijsprinta klasē iegūta godpilnā 3.vieta. Jāpiemin,ka paralēli šajā reizē norisinājās Igaunijas Rallijsprinta čempionāts,kurā arī startēja tukumnieka ekipāža un ieguva 2.vietu.
Atskatoties uz visu aizvadīto sezonu un pieciem posmiem Latvijas rallijsprintā, veicot ātrumposmus gan ziemas sniegotajā rallijā, gan vasaras un rudens posmos, varam lepoties ar šiem braucējiem, jo gada kopvērtējumā tā ir ieguvusi augsto 2.vietu!
Nedaudz atvelkot elpu, ekipāža sāks gatavoties 2026.gada sezonai!
