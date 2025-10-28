Sports

Sezonu noslēdz godalgotajā otrajā vietā

Aizvadītajā nedēļas nogalē norisinājās pēdējais posms Latvijas autorallijā un Latvijas rallijsprinta kausā, kurā starp piecdesmit ekipāžām dalību ņēma arī tukumnieks Atis Gromovs (pilots) un cēsinieks Kaspars Bundzinieks (stūrmanis). Sacensības tika uzsāktas jau sestdienas vakarā, veicot pirmos divus ātrumposmus pa grunts seguma Ropažu novada ceļiem, bet svētdien tās turpinājās Rīgā Biķernieku trasē, kur bija jāveic atlikušie pieci ātrumposmi.

ntz.lv 28.10.2025 0

Veiksmīgi startējot un finišējot, savā rallijsprinta klasē iegūta godpilnā 3.vieta. Jāpiemin,ka paralēli šajā reizē norisinājās Igaunijas Rallijsprinta čempionāts,kurā arī startēja tukumnieka ekipāža un ieguva 2.vietu.
Atskatoties uz visu aizvadīto sezonu un pieciem posmiem Latvijas rallijsprintā, veicot ātrumposmus gan ziemas sniegotajā rallijā, gan vasaras un rudens posmos, varam lepoties ar šiem braucējiem, jo gada kopvērtējumā tā ir ieguvusi augsto 2.vietu!
Nedaudz atvelkot elpu, ekipāža sāks gatavoties 2026.gada sezonai!

Nav vēl komentāru.

Pievieno komentāru

Līdzīgi raksti