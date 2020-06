Pirmās vieglatlētu sacensības Tukumā

Rezultāti: U-10 vecumā grupā: 60 m sprintā zēnu konkurencē 1. vietā Kristofers Žižņevskis no Tukuma vieglatlētikas kluba (TVK) ar rezultātu 10,39 sek.; 2. – Rolands Podiņš no Kandavas bērnu un jaunatnes sporta skolas (KBJSS) – 10,5 sek.; 3. – Martins Bisenieks no Tukuma sporta skolas (TSS) – 11,03 sek.; meiteņu konkurencē 1. – Karlīna Krista Brauere (TSS, 10,53 sek.); 2. – Sindija Patrīcija Leice (KBJSS, 10,62 sek.); 3. – Marta Erenfrīde (KBJSS; 10,64 sek.). Tāllēkšanā zēnu konkurencē 1. – Aksels Kēningsvalds no Talsu Sporta skolas ar 3,62 m; 2. – Kristofers Žižņevskis ar 3,42 m; 3. – Rolands Podiņš – KBJSS ar 3,3 m; meiteņu konkurencē 1. Sindija Patrīcija Leice ar 3,36 m; 2. – Armanda Rozentāle no «Dartijas» ar 3,2 m; 3. – Andžela Priede no TVK ar – 3,04 m; 300 m skrējienā 1. – Aksels Kēningsvalds ar 56,1 sek.; 2. – Miķelis Babris no KBJSS ar – 57,07 m; 3. – Rolands Kožeurovs no TSS ar 57,08 sek.; meitenēm 1. – Amanda Rozentāle ar – 57,23 sek.; 2. – Rūta Skavronska-Krūziņa no TSS ar – 1:00:38 min; 3. – Marta Erenfrīde KBJSS ar 1:00:95 min.; bumbiņas mešanā 1. – Miķelis Babris no KBJSS ar – 32,25 m; 2. – Ronalds Kožeurovs ar – 27,77 m; 3. – Rafaels Ratkevičs no TSS – 16,66 m; meitenēm 1. – Līga Paula Stepiņa no KBJSS ar – 22,55 m.

U-12 vecuma grupā 60 m sprintā zēnu konkurencē 1. – Justs Skuruls no Kuldīgas SSS ar 9,11 sek.; 2. – Raimonds Turķis no TSS ar 9,26 sek.; 3. – Valters Važa 9,72 sek.; 1. – Paula Pūķe no «Dartijas» ar – 9,57 sek.; 2. – Kemija Fedosejeva no TSS ar – 9,82 sek; 3. – Karmena Kiršentāle no Talsu SS ar – 10,05 sek.; tāllēkšanā 1. – Viks Viljams Donis no Talsu SS ar – 3,99 m; 2. – Justs Skuruls ar – 23, 92 m; 3. – Ēriks Eduards Lazda no «Dartijas» ar 3,57 m; meitenēm 1. – Karmena Kiršentāle ar – 3,56 m; 2. – Dārta Šenhofa no Kuldīgas SS ar – 3,26 m; 3. – Inese Grīnberga – KBJSS ar 3,19 m; 300 m skrējienā 1. – Gustavs Gorodovičs no TSS ar – 52,23 sek.; 2. – Olivers Reboks no Kuldīgas SS ar – 52,67 sek.; 3. – Artis Saldaks – TSS – 54,54 sek.; meitenēm 1. – Diāna Klovāne no Jūrmalas SS ar – 53,32 sek.; 2. – Evita Zaharova – TSS – 56,36 m; 3. – Kemija Fedosejeva – 58,19 m, bumbiņmešanā 1. – Olivers Reboks – 45,22 m; 2. – Raimonds Turķis no TSS – 44,44 m; 3. – Mārtiņš Rasnačs no TSS ar 35,34 m; meitenēm 1. – Dārta Šenhofa – 26,95 m; 2. – Diāna Klovāne – 26,06 m; 3. – Elza Kuzma – 21,55 m. Pieaugušajiem 100 m skrējien 1. – Gustavs Riekstiņš no «Dartijas» ar 11,32 sek., 2. – Kaspars Lejnieks no Talsu SS – 11,67 sek.; 3. – Jēkabs Kļaviņš no Talsu SS – 11,96 sek.; sievietēm 1. – Lianda Žvirble no «Dartijas» – 13,37 sek.; 2. – Rūta Siliņa ar TSS – 13,53 sek.; 3. – Una Diāna Veipāne – Talsu SS – 13,76 sek.; tāllēkšanā 1. – Krišs Aleksandrs Vasermans no TSS – 6,45 m; 2. – Rihards Pūķis – «Dartija» – 5,92 m; 3. – Jēkabs Kļaviņš – TSS – 5,81 m; sievietēm 1. – Marta Anna Putene TSS – 5,31 m; 2. – Tīna Elizabete Vēvere – TSS – 5,22 m; 3. – Līva Latve – TSS – 5,11 m; lodes grūšanā 1. – Nauris Smirnovs – KBJSS – 10,67 m; meitenēm 1. – Alise Ciemiņa – TSS – 11, 58 m; 2. – Samanta Čunčule – Olaine VK – 11,25 m; 3. – Kristīne Vegnere – TSS – 7,5 m; 400 m skrējienā 1. – Gustavs Riektiņš – «Dartija» – 55,04 sek.; 2. – Aivis Štemmers – 55,76 sek.; 3. – Maksims Bogdanovs – TVK – 57,13 sek.; meitenēm 1. – Andriana Krūzmane – «Dartija» – 1:03:66 min.; 2. – Žanete Sinkovska – «Dartija» – 1:05:09 min.; 3. – Elīza Lapiņa – TSS – 1:05:70 min.; trīssoļlēkšanā 1. – Krišs Aleksandrs Vasermanis – 12,38 sek.; 2. – Rihards Pūķis – «Dartija» – 12,6 sek.; 3. – Artūrs Šuspāns – TSS – 12,53 sek.; sievietēm 1. – Laura Laurita Ķergalve – TSS – 11,37 sek.; 2. – Marta Anna Putene – 10,97 sek.; 3. – Sanija Buta – TSS – 10,24 m.