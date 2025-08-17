Pārstāvēta tika Junioru klase, kurā 2.vietu ieguva Patriks Gromovs, kā arī FWD Open klase, kurā startēja Kaspars Tiders, iegūstot 2.vietu un Oskars Remess – 3. vietu, un arī 2000 klasē – 2.vieta – Kaspars Tiders, 3.vieta – Oskars Remess.
Novadniekiem kārtējās godalgas autosprintā
Sestdien, 12. aprīlī, Biķernieku kompleksajā sporta bāzē norisinājās Latvijas autosprinta 2025.gada sezonas pirmais posms “RX Challenge Raganas katls”. Sacensībās startēja iespaidīgs dalībnieku skaits – 192 tajā skaitā arī tukumnieki, kuri mājās pārbrauca ar dažādām godalgām.
Nav vēl komentāru.