Novadnieki saņem Gada balvas florbolā/Papildināts/

Par rezultatīvāko spēlētāju U16 vecuma grupā zēniem tika atzīts komandas IRLAVA spēlētājs Artis Upītis.
Sievietēm 1. līgā trīs spēlētājas no čempiona komandas IRLAVA/TUKUMS saņēma balvas: par rezultatīvāko spēlētāju tika atzīta Kristīne Andrējeva , par labāko uzbrucēju – Paula Zālmane, par labāko vārtsardzi – Lizete Ošeniece.
Savukārt zēnu U13 grupas 2. divīzijā par labāko aizsargu tika atzīts Emīls Fogelis no Engures, kas spēlē komandā «Talsu NSS/Krauzers».
Latvijas Veterānu čempionāta 45+ grupā labāko spēlētāju vidū kā rezultatīvākais spēlētājs tika apbalvots Ēriks Akulovs no komandas «Ekskurzeme/Tukums».
Vīriešu 1. līgas labāko spēlētāju vidū kā rezultatīvākais spēlētājs tika sveikts Kristaps Kazlovskis no komandas SK «Slampe/Zevid/Irlava».
Nav vēl komentāru.