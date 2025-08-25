Latvijā un pasaulē Sports

Novadnieki saņem Gada balvas florbolā/Papildināts/

Piektdien, 22. augustā, Mārupes kultūras namā norisinājās Latvijas Florbola savienības rīkotais aizvadītās sezonas labāko florbolistu, treneru un tiesnešu apbalvošanas pasākums “Latvijas Florbola gada balva 2025”.

Par rezultatīvāko spēlētāju U16 vecuma grupā zēniem tika atzīts komandas IRLAVA spēlētājs Artis Upītis.
Sievietēm 1. līgā trīs spēlētājas no čempiona komandas IRLAVA/TUKUMS saņēma balvas: par rezultatīvāko spēlētāju tika atzīta Kristīne Andrējeva , par labāko uzbrucēju – Paula Zālmane, par labāko vārtsardzi – Lizete Ošeniece.

Savukārt zēnu U13 grupas 2. divīzijā par labāko aizsargu tika atzīts Emīls Fogelis no Engures, kas spēlē komandā «Talsu NSS/Krauzers».

Latvijas Veterānu čempionāta 45+ grupā labāko spēlētāju vidū kā rezultatīvākais spēlētājs tika apbalvots  Ēriks Akulovs no komandas «Ekskurzeme/Tukums».

Vīriešu 1. līgas labāko spēlētāju vidū kā rezultatīvākais spēlētājs tika sveikts Kristaps Kazlovskis no komandas SK «Slampe/Zevid/Irlava».

