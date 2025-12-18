Novadnieka Harija Gulbja trenētā izlase no Beļģijas atgriežas ar medaļu

Apvienotais sports (Unified Sports) ir sporta forma, kurā vienā komandā kopā spēlē cilvēki ar īpašām vajadzībām un partneri jeb atlēti, kuriem tādu nav, tādējādi veicinot iekļaušanu, līdzvērtību un sadarbību.
Turnīrā piedalījās 12 komandas no Beļģijas (3 komandas), Francijas, Ungārijas, Gibraltāra, Latvijas, Luksemburgas, Itālijas, Dānijas, Somijas un Vācijas.
Latvijas izlases sastāvā spēlēja arī tukumnieki – Madars Šteinbergs, kurš pārstāvēja Kuldīgas Speciālo sporta centru, kā arī Rauls Steponavičus un Marsels Čuhnovs no Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas, kuri turnīram tika piesaistīti kā partneri Speciālās olimpiādes sportistiem.
Komandu kā galvenais treneris vadīja Tukuma novada pamatskolas “Spārni” sporta skolotājs Harijs Gulbis.
- decembrī vispirms notika divas divizionēšanas jeb pārbaudes spēles, pēc kurām ekspertu komisija noteica katras komandas spēles līmeni un sadalīja tās divīzijās atbilstoši Speciālās olimpiādes noteikumiem.
Latvijas komanda ar rezultātu 3:2 uzvarēja Luksemburgas Speciālās olimpiādes komandu (vārtus guva arī Madars Šteinbergs un Marsels Čuhnovs) un ar 5:0 pārliecinoši pārspēja Beļģijas Speciālās olimpiādes komandu Special Devils (vārtus guva arī Madars un Marsels).
Pēc divizionēšanas Latvijas izlase tika iekļauta spēcīgākajā – 1. divīzijā, un pēcpusdienā sākās pamatturnīra spēles:
Latvijas SO – Francijas SO 3:1 (vienus vārtus guva Rauls Steponavičus);
Latvijas SO – Beļģija SO Special Devils 4:1 (vieni vārti Raulam Steponavičum).
Šajā spēlē diemžēl iepriekš treniņā gūto kājas traumu atsvaidzināja komandas kapteinis Madars Šteinbergs, kurš nepiedalījās nākamajās trīs spēlēs.
Latvijas SO – Gibraltāra SO 3:0 un Latvijas SO – Dānijas SO 2:2. Šajās spēlēs tukumnieki vārtus neguva.
Turnīra grafiks bija īpaši intensīvs – 13. decembrī tika aizvadītas sešas spēles. Latvijas komanda šo izaicinājumu izturēja godam, sporta zālē pavadot 12 stundas (no 8.30 līdz 20.30). Puiši demonstrēja lielisku izturību, saliedētību un cīņassparu.
- decembra rītā pēdējā apakšgrupas spēlē Latvijas izlase ar rezultātu 2:1 uzvarēja Ungārijas Speciālās olimpiādes komandu – abus vārtus guva Rauls Steponavičus.
Tieši Ungārijas SO komanda kļuva par Latvijas pretiniekiem finālā. Izšķirošajā spēlē Latvijas izlase visu maču atradās vadībā ar 1:0, tomēr 20 sekundes līdz spēles beigām ungāri panāca izlīdzinājumu. Sekoja pēcspēles sitienu sērija, kurā šoreiz veiksmīgāki izrādījās Ungārijas futbolisti.
Latvijas komanda turnīru noslēdza ar izcīnītu 2. vietu un sudraba medaļām.
Apkopojot turnīra gaitu, Latvijas izlase var būt patiesi lepna par sniegumu – tā bija vienīgā komanda, kas visa turnīra laikā nezaudēja nevienu spēli (6 uzvaras, 2 neizšķirti). Tikai 20 sekundes un neveiksme pēcspēles sitienos šķīra Latvijas futbolistus no uzvaras turnīrā. Futbols, tāpat kā sports kopumā, mēdz būt nežēlīgs.
