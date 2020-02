Novada seniori veiksmīgi startē galda tenisa sacensībās

25 komandu konkurencē Tukuma novada komanda kopvērtējumā izcīnīja 10. vietu ar 20 punktiem, bet Engures novada komanda – 18. vietu ar 39 punktiem. Individuāli tika izcīnītas šādas vietas: dāmu konkurencē, vecuma grupā D70+ 1. vietu ieguva Austra Birzniece no Tukuma novada, bet vīru konkurencē K70+ 9. vieta – Ilgonim Aželim no Engures novada; 11. – Guntars Terentjevs; 4. – K60+ Jānis Naglis no Tukuma novada; 20. – Modris Cīrulis no Engures novada; 10. K50+ Anatolijs Jakuņins no Tukuma novada; 17. – Māris Putnieks no Engures novada; 5. – K40+ Raimonds Šteinerts no Tukuma novada; 10. – Uldis Tilibs no Engures novada, bet 5. vietu ieguva Arvis Štāls, kas startēja kā rezervists.