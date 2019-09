Sestdien, 21. septembrī, Tukuma sporta halles laukumā notika Latvijas minifutbola čempionāta fināls. Ceturdaļfinālā cīnījās FK «RAF» (Jelgava) pret «RTA/Madona». Šajā duelī uzvaru izdevās izcīnīt Jelgavas komandai, tiesa, tikai pēc pamatlaika beigām, kad tika izspēlētas pendeles. Otra ceturtdaļspēle bija starp «Deppo/Emindārzam» (Ogre) un FK «Nīca/OtankiMill.eu», kas noslēdzās ar Ogres komandas uzvaru ar rezultātu 3 pret 0. Kaut gan šoreiz fināla neiekļuva neviena no Tukuma novada komandām – FK «Tukums» un FK «Pūre/VSD», tomēr Tukums tika pārstāvēts, jo Ogres komandas sastāvs pamatā sastāvēja no tukumniekiem – šajā komandā startēja Arvis Švēders, Edgars Jēgers, Mārtiņš Šverins, Matīss Šteimanis un Artis Ostrovskis. Pusfinālā tikās FC «Nikers» (Kuldīga) pret FK «RAF», kur piedzīvoja pēcspēles zaudējumu, bet «Amoko/02» pret «Deppo/Emindārzam» ar rezultātu 2 pret 0 izcīnīja uzvaru. Tālāk sekoja cīņas par medaļām. Jelgavniekiem ceturdaļfinālu un pusfinālu izdevās pārvarēt tikai pēcspēles sitienos, bet finālā, tiekoties ar «Amoko/02», jau pēc pirmā puslaika rezultāts bija 3 pret 0 un beigu rezultāts – 6 pret 2 FK «RAF» komandas labā. Trešo vietu sīvā cīņā ar pēcspēles sitieniem izcīnīja komanda «Deppo/Emindārzam», kas cīnījās pret FC «Nikers» – Latvijas tituliem bagātāko minifutbola komandu, atstājot to 4. vietā. Pēdējo divu gadu trešās vietas ieguvēji FK «Nīca/OtankiMill.eu» šoreiz palika piektie, bet Rēzeknes, Madonas apvienotā komanda – sestie. Daudzi no komandu dalībniekiem drīz atkal tiksies, jo, būdami Latvijas minifutbola izlases dalībnieki, no 12. līdz 20. oktobrim piedalīsies Pasaules minifutbola čempionātā Krētā, kur centīsies iegūt titulu, sacenšoties ar vēl 39 deviņu valstu sportistiem. Izlases sastāvā arī tukumnieki – Edgars Jēgers un Matīss Šteimanis. Latvijas izlase izlozēja iespēju spēlēt A grupā, kurā tiksies ar Grieķiju, Ēģipti, Azarbaidžānu un Meksiku.