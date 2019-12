Mareks Lavrinovičš un Vitālijs Beļinskis iegūst augstākas pakāpes danus

Eksāmeni sastāvēja no divām daļām. Pirmā daļa bija kihons, kata, ido, fiziskais, bet pēcpusdienā, ja tika nokārtots pirmā, sekoja otrā eksāmena daļa – kumite, kurā demonstrēja katra treniņu rezultātu, stājoties pretī 10 pretiniekiem. Kopumā testu kārtoja 110 dalībnieki no visas pasaules, un 100 no eksāmenu nokārtoja, viņu vidū arī mūsu novadnieki – Mareks Lavrinivičs no kluba «Bushido», kurš kārtoja 4. danu, bet Vitālijs Beļinskis no kluba «Šuto» – 3. danu. Kā stāstīja M. Lavrinovičs, kopumā varot iegūt 6 danus un tam esot ļoti nopietni un gana ilgi jāgatavojas. Tāpēc var teikt, ka augstāko pakāpi mūsu treneri varētu sasniegt attiecīgi pēc četriem un pieciem gadiem.