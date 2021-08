Latvijas un Baltijas čempionātā vieglatlētikā

21. un 22. augustā Olimpiskā centra «Ventspils» stadionā notika septītais Latvijas un astotais Baltijas čempionāts vieglatlētikā veterāniem. Sacensībās startēja ap 300 dalībnieku no Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Zviedrijas, Polijas un Kazahstānas. Baltijas valstu čempionāts notika 11 vecuma grupās no 35 līdz 85 gadiem, savukārt Latvijas čempionāts senioriem vieglatlētikā notika 12 vecuma grupās – no 30 līdz 90 gadiem. Abos čempionātos piedalījās arī vieglatlēti no Tukuma.