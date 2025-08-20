Latvijas un Baltijas čempionāta posms motokrosā – pirmo reizi Kandavā

Sacensībās pulcēsies spēcīgākie sportisti no Latvijas un kaimiņvalstīm, sacentīsies par vērtīgajiem sezonas punktiem un līdzjutēju atbalstu. Divu dienu garumā aizraujošas cīņas dažādās motokrosa klasēs. Sestdien trasi pārvaldīs Q un B/V klases sportisti, un arī solo klasēs: Open 250 un Open 450, kuri cīnīsies arī par ieskaites punktiem Latvijas čempionāta ieskaitē. Kā arī skatītājus priecēs Retro klases braucēji, kuri startē sacensībās ar motocikliem kas ražoti iepriekšējā gadsimtā. Svētdien solo motokross: MX1, MX2, MX125, MX85, MX65, skatītājiem ieeja atvērts no plkst. 11.00.
Fīlips Kempelis, sacensību organizators: “Cieta seguma trase, ļoti tehniska, prasa meistarību, elementi nav sarežģīti, bet jāveic precīzi. Salīdzinoši gara starta taisne, dabīgs reljefs un kalnaina, 1600m gara. Skatītājiem trase ir ļoti pārredzama, aptuveni 90% var redzēt, stāvot vienā vietā. Stacionārais metāla starta režģis – tāds pats starts kā MXGP – sportistiem citādāka starta tehnika, nekā citur. Zinām, ka piedalīsies ne vien Baltijas ātrākie, bet arī būs no Izraēlas dalībnieks. Starp pašmāju zināmākajiem: Kārlis Sabulis, Markuss Kokins, Kārlis Kalējs, Mairis Pumpurs, Edvards Bidzāns. Tanel Leok no Igaunijas – vienīgās sacensības Latvijā MX1 klasē, kur šogad varēs redzēt, jo beidzis aktīvās sportista gaitas, bet būs arī citi igauņi, piemēram, Gerts Krestinovs un Erki Kahro.”
Kārlis Sabulis, MotosportsRacingTeam sportists: “Jau ierasts, ka katru gadu tomēr vienu motokrosa čempionāta posmu sanāk nobraukt. Tas gan sevis dēļ, gan komandas – komandu ieskaitē, katrs sportista punkts ir būtisks. Šoreiz līdzīgi, papildus braukšanai, vēl nedaudz esmu iesaistījies arī promo darbos. Šīs nedēļas nogales mērķis ir izbaudīt motokrosu, jo trase Kandavā ir kārtīga un forša, kur var izlēkāties un tik tiešām sajust īstu motokrosa garšu”.
Motokross ir svētki visai ģimenei. Apmeklētājus sagaida ne tikai sportiskas cīņas motokrosa trasē, bet arī ģimenēm draudzīga vide ar izklaidēm bērniem – piepūšamās atrakcijas, garšīgi ēdieni. Būtiski, ka iespēja iepazīt motosportu tuvplānā – servisa parkā redzams kā tiek sagatavota tehnika un iespēja satikt sportistus. Garijs Rožkalns būs parūpējies, lai varētu iepazīt arī motošosejas motociklus.
Pasākuma īpašais viesis – populārais reperis Reiks (grupa “Olas”), uzstāsies 24. augustā plkst. 14.00, sniedzot enerģisku koncertu visiem apmeklētājiem.
