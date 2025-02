Kyokushinkai karatē meistari pulcēsies Kandavā

Cīņa par uzvaru un cieņa pret tradīcijām

Šīs sacensības ir ne tikai iespēja redzēt augsta līmeņa cīņas mākslu, bet arī cieņas apliecinājums Kyokushinkai karatē vērtībām – disciplīnai, garīgajai izturībai un neatlaidībai. Pasākums tiek veltīts izcilā Latvijas Kyokushinkai karate meistara Arņa Kraukļa piemiņai, kurš atstājis paliekošu mantojumu šajā cīņas sporta veidā.

Šis būs arī vēsturisks notikums Latvijas cīņas sporta pasaulē – nekad iepriekš Arņa Kraukļa piemiņas kausā nebija pulcējies tik liels dalībnieku skaits.

Latviju pārstāvēs visi LKKF klubi

17. Arņa Kraukļa piemiņas kausā piedalīsies dalībnieki no visiem 6 Latvijas Kjokušinkai karatē do federācijas. Tostarp savu dalību pieteikuši arī 3 dalībnieki no jaunākā – Ozolnieku kjokušinkai karatē kluba. Protams, lielākais sportistu skaits pieteikts no Tukuma kluba Bušido. Savukārt, Kandavas Kjokušinkai karatē klubs pieteicis otru lielāko dalībnieku skaitu no Latvijas klubiem.

Ko sagaidīt skatītājiem?

Elpu aizraujošas cīņas starp spēcīgākajiem jaunajiem cīnītājiem no Baltijas un Polijas

Iespaidīgas kata demonstrācijas – precizitāte, tehnika un spēks

Īpaša atklāšanas ceremonija, kas iezīmēs sacensību nozīmīgumu

Pasākums sola ne tikai sportiskas intrigas, bet arī iespēju iepazīt Kyokushinkai karatē filozofiju tuvāk – kā veidu, kā attīstīt fizisko un garīgo spēku.

Kandava aicina cīņas sporta entuziastus

Ja esat cīņas sporta cienītājs vai vienkārši vēlaties piedzīvot īstu adrenalīnu un iedvesmojošus mirkļus, nenokavējiet šo iespēju! Ieeja skatītājiem – bez maksas.

Norises vieta: Kandavas Sporta halle, Skolas iela 10, Kandava

Datums un laiks: 22. februāris, sacensību sākums – plkst. 10:00