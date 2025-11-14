Kandavā aizvadīts «Latvijas spēcīgākā skola – 2025» sacensību posms

Latvijas skolu čempionāta svaru stieņa spiešanā guļus organizē Latvijas Pauerlifitnga federācija. Skolu jaunieši sacentās vieglākajā no pauerliftinga disciplīnām – svaru stieņa spiešanā guļus.
Projekta sacensības notiek pēc būtiski atvieglotiem noteikumiem. Sacensību mērķis ir veselīga dzīvesveida popularizēšana Latvijā, iepazīstinot jauniešus ar pauerliftinga sportu. Sacensību gaitā tiek popularizēta sporta kultūra un sportiskais gars jauniešu vidū, nodrošināta iespēja jauniešiem sevi pierādīt un kvalitatīvi aizpildīt laiku, radot interesi par nodarbošanos ar sportu, kā arī Latvijas pilsētu un novadu spēcīgākās skolas un spēcīgāko skolēnu noskaidrošana.
Absolūti labākās jaunietes: 1.vietu izcīnīja Agita Priekule (Ventspils novada BJSS), kura uzspieda 57,5kg smagu svaru stieni. 2.vietā – Agate Jančevska (Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vsk.), kura tika galā ar 55kg smagu svaru stieni. 3.vietā – Adriāna Mušketova (Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vsk.), kuras rezultāts ir 40kg.
Absolūti labākie jaunieši: 1.vietā – Ralfs Kailovičs (Kandavas lauksaimniecības tehnikums), kurš uzspieda 100kg smagu svaru stieni. 2.vietā – Endijs Vārvs (Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vsk.), kura rezultāts ir 95kg. 3.vietā – Jānis Bērziņš (Kandavas lauksaimniecības tehnikums) ar 100kg.
Skolu kopvērtējumā: 1.vietā – Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola, 2.vietā – Kandavas lauksaimniecības tehnikums, 3.vietā – Zemgales vidusskola.
Projekts norisinās kopš 2018. gada ar mērķi iepazīstināt skolu jauniešus ar vieglāko no pauerliftinga disciplīnām – svaru stieņa spiešanu guļus. Projekta posmu var iniciēt gan LPF, gan jebkura skola vai pašvaldība sazinoties ar projekta direktoru Edgaru Tīfentālu.
