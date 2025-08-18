Jaunieši izvelk lielāko lomu!

Pusstundu pirms sacensību beigām «Chili Karpas» vēl atradās 2. vietā, bet «Carp72 Junior» – 3. vietā. Kā jau tas bieži notiek, viss izšķīries tieši pēdējās minūtēs un sacensības noslēdzās ar šādiem rezultātiem: «Chili Karpas» – 4. vieta, «Carp72 Junior» – 5. vieta. Papildus tam, «Carp72 Junior» tika pie nominācijas balvas par 2. posma un visa gada lielāko zivi – iespaidīgu 13,500 kg smagu karpu. “Esmu ļoti lepns par mūsu puišiem – viņi strādāja smagi, neskatoties uz nogurumu, lietu un vēju. Puiši ir priecīgi un jau ar nepacietību gaida nākamos startus,” – tā R. Krauklis.
