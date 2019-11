Irlava uzvar divkārtējus čempionus

Pirmo komandas punktu Irlavai Mareks Stančiks. Arī otrais periods bija viesu komandas pārspēka demonstrējums, viņiem gūstot vēl divus punktus un neļaujot Irlavas komandai atspēlēties. Otrajam periodam noslēdzoties, tablo uzrādīja 1:4 viesu labā. Trešais periods iesākās ar veiksmīgu irlavnieka Aivja Hammera gūtu punktu, betm neskatoties uz to, mājinieki turpināja būt iedzinējos, atpaliekot vēl par diviem punktiem. Šķiet, ka viesi to apzinājās un atslāba, un tā bija iespēja mājiniekiem, kas to arī izmantoja, izcīnot vēl divus punktus. Uz nevienu no šiem vārtiem viesi nespēja atbildēt, līdz ar to trešā perioda 15. spēles minūtē rezultāts bija izlīdzināts – 4:4. Un tad punktu pielika Irlavas komandas spēlētājs Mareks Stančiks, realizējot hat-tric (trīs iegūti punkti spēles laikā) . Viesi centās mainīt spēles gaitu, izmantojot 30 sekunžu pārtraukumu, kā arī noņemot vārtsargu, bet – neveiksmīgi. Debitanti guva uzvaru pār vicečempioniem – 5:4. Spēles labākais spēlētājs, neapšaubāmi – Mareks Stančiks.