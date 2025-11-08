HK «Tukums» bijušie spēlētāji cīnās U20 izlases sastāvā

Svarīgi uzsvērt, ka izlases sastāvā cīnās divi bijušie HK «Tukums audzēkņi» – Markuss Sieradzkis un Bruno Petrovičs. Bruno par abām jau aizvadītājām spēlēm kopā ir veicis trīs rezultatīvas piespēles, Markusam – katrā spēlē 1 vārti un 1 rezultatīva piespēle.
Šis turnīrs Latvijas U-20 izlasei būs pēdējais pārbaudes posms pirms decembrī gaidāmā elites pasaules čempionāta, kas notiks Minesotā, ASV.
Latvijas izlase pasaules čempionātā spēlēs vienā grupā ar Kanādu, Somiju, Dāniju un Čehiju, savukārt otrā grupās pēkosies Zviedrija, Slovākija, Šveice, Vācija un ASV.
Četras labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvēja aizvadīs pārejas spēli par vietas saglabāšanu elitē.
Šogad pasaules čempionātā drīkst piedalīties 2006. gadā dzimušie un jaunāki spēlētāji.
Plašāk par aizvadītājām un arī gaidāmajām spēlēm: www.lhf.lv
Nav vēl komentāru.