Gravel Weekend 145 km distancē uzvar Pjotrs Haviks un Sofija Raita

Šogad pasākums sasniedza jaunas virsotnes, piesaistot 285 dalībniekus no 22 valstīm, tostarp arī no Latvijas. Trešdaļa dalībnieku bija ieradušies no ārvalstīm, tai skaitā no ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas un citām Eiropas valstīm. Dalībnieki sacentās divas dienas: piektdien pievarot 2 km prologu, bet sestdien dodoties lielajā trasē un mērojot 145 vai 60 km distanci.
Vīriešu konkurencē sestdien finiša līniju pirmais šķērsoja Pjotrs Haviks. Viņš finišēja ar pietiekamu pārsvaru, lai kopvērtējumā pārspētu piektdienas prologa līderi Džensonu Jangu (Ribble Outliers). Ot-ro vietu ieņēma Šveices braucējs Džoels Rots (BIXS Far_Out Cycling), bet trešā vieta tika pagājušā gada uzvarētājam Tobiasam Kongstadam no Dānijas (PAS Racing).
No latviešu favorītiem Toms Skujiņš (Lidl–Trek) ieņēma 9. vietu, viņam sekoja Oskars Muižnieks (DTG–Mysport) 10. vietā un Emīls Liepiņš (Q36.5 Pro Cycling Team) 15. vietā.
Lai gan amerikāniete Heidija Franca (Cynisca Cycling) sestdien pirmā šķērsoja Gravel Weekend finiša līniju, uzvara sieviešu kopvērtējumā 145 km distancē tika Sofijai Raitai, kura uzrādīja labāku laiku piektdienas prologā. Franca ieguva otro vietu, savukārt trešo vietu ieņēma zviedru braucēja Hanna Nilsone (Sartoria Ciclistica Squadra Corse).
Šogad Gravel Weekend 145 km ieskaitē atsevišķi tika vērtēti Latvijas braucēji amatieri, tādējādi atbalstot vietējo riteņbraukšanas kopienu. Starp Latvijas amatieriem vīriešiem vislabāko sniegumu uzrādīja Matīss Zērvēns (ZZK AP Print). No Latvijas amatierēm sievietēm visātrākā bija Līga Zane Lauva (Latvian Cycling Girls), noslēdzot braucienu 11 minūtes vēlāk nekā Latvijas elites braucēja Kitija Siltumēna (Keukens Redant CT).
60 km distancē ātrākais vīrietis kopvērtējumā bija Mārtiņš Aleksejevs, savukārt ātrākā sieviete — Monta Pauloviča (ĀdažiVelo).
“Latvija, kur vairāk nekā puse ceļu ir grants ceļi, ir izcils galamērķis grants riteņbraukšanas entuziastiem, un augošā starptautiskā dalība mūsu sacensībās ir tiešs apliecinājums tam. Otro gadu pēc kārtas Gravel Weekend apliecina sevi kā augstākā līmeņa starptautiskas grants riteņbraukšanas sacensības,” saka Gravel Weekend dibinātājs Kārlis Berlands. Gravel Weekend ir daļa no starptautiskā seriāla Gravel Earth Series līdzās tādiem pasākumiem kā The Traka Spānijā un The Rift Islandē.
Nav vēl komentāru.