Engurē aizritējusi kārtējā Zvaigžņu futbola spēle

Neilgi pirms spēles sazinājāmies arī ar vienu no pasākuma rosinātājiem – Normundu Šēru, kurš mums par atraktīvo sporta notikumu pastāstīja mazliet vairāk. “Nepateikšu es konkrētu gadu, bet, nu jau var teikt, ka pirms daudziem gadiem mēs ar draugu Ediju Zanderu nospriedām: kaut ko vajag darīt, un tā mēs noorganizējām pirmo šāda veida spēli. Atceros, ka toreiz mums budžets bija kādi 50 lati un labi draugi.” Tā kā iepriekšējos gados vieni no galvenajiem Zvaigžņu spēles dalībniekiem bija grupas «Prāta vētra» pārstāvji, vaicājam, vai šim pasākumam nav saistība arī ar to, ka vienam no grupas dalībniekiem – Kasparam Rogam – netālu ir tapusi kafejnīca. “Protams, ar to mēs arī varam vilkt paralēles. Varam teikt lielu paldies Rogam par šo pasākumu… Bet vispār viņi jau sen te [Engurē] brauca atpūsties, un tad jau mēs no seniem laikiem kopā uzspēlējam futbolu,“ tā N. Šērs. Vaicājam arī, kādēļ sacensībām izvēlēta tieši futbola spēle. “Mhh, varētu arī hokeju, bet nav ledus. (Smejas). Hokejs man ir nedaudz mīļāks, bet Edijs atkal ir absolūts futbola cilvēks. Tā nu viņš mani ievilka tajā. Es plānoju šogad viņu izvilkt par šī pasākuma Goda pilsoni,” tā sporta entuziasts. Vaicāts, kurš tad šogad pēc kārtas Zvaigžņu mačs būs, Normunds īsti nevarēja atcerēties: “Grūti pateikt, pirmie gadi gāja, kā iecerēts. Tad atkal pasākums pārvērtās par tādiem kā sporta svētkiem, lai gan no sākuma mēs jau gribējām šo pasākumu priekš sevis, priekš futbolistiem. Mērķis mums bija vienkāršs – jauki pavadīt laiku. Tad nu atgriezāmies pie vienkāršas futbola spēles.”

Šogad skatītāji Zvaigžņu spēlē futbola prasmes varēja novērtēt tādiem Latvijā zināmiem cilvēkiem kā Renārs Kaupers, Kaspars Roga, Māris Mihelsons, Sandis Ozoliņš, Miķelis Rēdlihs, Rodrigo Ābols, Kaspars Gorkšs, Kristaps Blanks, Kristaps Grebis un Viktors Dobrecovs, bet spēli komentēja Anatolijs Kreipāns. Spēle noslēdzās ar vietējo engurnieku uzvaru pēcpēles sitienos.