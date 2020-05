Vai ar tiešsaistes pokeru var nopelnīt?

Kāpēc pokers ir populārs?

Pokers ir ieguvis popularitāti pateicoties tā vienkāršībai. Būtībā viss ir vienkārši – atrodi labākās kazino pokera istabas un spēlē pokeru online. Spēlētājiem nepieciešams vākt kāršu kombinācijas un veikt likmes, cenšoties izveidot pēc iespējas labāku uzvaras kombināciju. Pokerā uzvar tas, kuram rokās ir stiprākā kāršu kombinācija vai arī tas, kurš spēlē palicis pēdējais, jo pārējie spēlētāji ir nometuši kārtis. Populārākā pokera spēles versija ir Texas Holdem. Šī spēle radusies 20.gs sākumā, Teksasas štatā. Par šīs spēles dzimšanas vietu tiek uzskatīta Robstauna. Pēc tam šī spēle izplatījās pa visu Teksasas štatu, līdz pagājušā gadsimta vidū sasniedza Lasvegasu, un pēc tam kļuva arvien populārāka visā pasaulē. Mūsdienās tā ir viena no populārākajām kāršu spēlēm visā pasaulē. To iecienījušas gan draugu kompānijas, gan arī kazino spēlētāji, ierindojot pokeru kā vienu no populārākajām karšu spēlēm bez kuras nav iedomājama neviena kazino vietnes darbība.

Populārākie pokera spēlētāji pasaulē

Viens no pasaulē populārākajiem pokera spēlmaņiem ir Dans Bilzerians, kurš ir laimējis 50 miljonus spēlējot pokeru, un viņa lielākais laimests vienā naktī ir bijis 10 miljoni. Viņš sevi salīdzinājis ar Bilu Geitsu. Bet nevis dēļ naudas vai automašīnām, bet gan tāpēc, ka dēļ brīvības un iespējām, viņš var darīt visu, ko vēlas.

Savukārt pokera spēlētājs Braiens Kennijs (Bryn Kenney) ir viens no pelnošākajiem spēlētājiem pasaulē. 2019.gadā, spēlējot pokeru, viņš ieguvis 30 miljonus. Kopumā turnīros viņš ieguvis 56 miljonus.

Viens no pasaulē pelnošākajiem pokera spēlētājiem ir Daniels Negranu. Kopumā viņš ieguvis 36 pirmās vietas un ar pokeru viņš sācis nodarboties no 15 gadu vecuma. Viņa kopējais laimests ir 50 miljoni. Savukārt spēlētājs Sems Farhu, spēlējot pokeru ieguvis, 100 miljonus. Diezgan iespaidīgi, ne tā? Protams, šie spēlētāji veic likmes ar lielām naudas summām un regulāri piedalās dažādos turnīros, tomēr ir interesanti pasekot līdzi labāko pokeru spēlētāju gaitām. Atcerieties, ka tā ir arī iespēja apgūt viņu izmantotās stratēģijas, kuras vēlāk varēsiet izmantot spēlējot pokeru pats.

Kur iespējams uzspēlēt pokeru?

Pokeru iespējams uzspēlēt gan tiešsaistē, gan arī fiziski esot klāt kazino. Cilvēki pokeru ir iecienījuši arī kā izklaidi dažādās mājas ballītēs kopā ar draugiem, pateicoties tam, ka pokeru var spēlēt 2-10 spēlētāji. Mūsdienās arvien populārāks kļūst tiešsaistes pokers, jo to iespējams spēlēt no jebkuras sev ērtas vietas un jebkurā sev ērtā laikā. Viss, kas nepieciešams, lai spēlētu pokeru ir ierīce (mobilais telefons vai dators) un interneta pieslēgums. Jāpiemin arī tas, ka Latvijā ir izveidota arī Latvijas Sporta pokera federācija, kas regulāri rīko dažādus pokera turnīrus, kuros iespējams piedalīties. Latvijā ir pieejami vairāki interneta kazino, kuros iespējams uzspēlēt pokeru, tomēr pirms to izvēles noteikti vajadzētu rūpīgi iepazīties ar to piedāvājumu. Pievērsiet uzmanību, vai kazino ir saņēmis licenci, vai ir vienkārši depozīta un laimesta izmaksas nosacījumi, vai ir pieejami bonusi, kā arī pārliecinieties, ka vietne nodrošina kvalitatīvu klientu atbalsta centra darbību, tādā veidā nodrošinot to, ka tiek atbildēts uz jūsu neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar kazino darbību.

Cik iespējams nopelnīt ar pokeru?

Noteikti nevajadzētu uzskatīt, ka ar pokeru iespējams nopelnīt iztiku. Tā drīzāk ir brīvā laika aktivitāte, kuru izmantot brīvos brīžos. Ir vērts ieguldīt laiku, izkopjot dažādas pokera stratēģijas, tādā veidā kļūstot par profesionālu un zinošu spēlētāju. Iegūstot šīs zināšanas un regulāri praktizējoties, iespējams, arī laimēt naudu, piedaloties turnīros. Jāņem vērā, protams, arī tas, ka pokerā iespējams ne tikai laimēt, bet arī zaudēt, tāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu riskēt ar naudu, kura nepieciešama ikdienas tēriņiem. Pat pieredzējušākie spēlētāji ir atzinuši, ka ir bieži vien zaudējuši diezgan apjomīgas naudas summas līdz kļuvuši par profesionāliem spēlētājiem un ieguvuši laimestus.

Ieteikumi iesācējiem

Ja vēlaties izmēģināt pokeru, bet vēl neesat nekad to darījis, tad noteikti sākumā ir vērts pamācīties demo režīmā. Iesakām sākumā spēlēt pie viena galda nevis vairākiem, tādā veidā varēsiet sevi pasargāt no lieliem zaudējumiem. Iesācējiem vislabāk būtu piedalīties pokera spēlēs, kurās ir mazas likmes. Pat tad, ja iepriekš esat izmēģinājis īsto pokeru kopā ar draugiem, tas nenozīmē, ka uzreiz būsiet pārliecinošs spēlētājs arī online pokerā. Pirms spēlēt uz īstu naudu, vienmēr nepieciešams saprast, kā darbojas attiecīgā platforma, iepazīties ar spēles gaitu, un, protams, iemācīties dažādas stratēģijas, kuras pielietot spēles laikā. Panākumu atslēga noteikti ir zināšanas. Ir vērts ieguldīt laiku, lai apgūtu labāko spēlētāju ieteiktās stratēģijas, kā arī izkoptu savu spēles stilu.

Pokers ir lieliska aktivitāte, kuru ne tikai uzspēlēt draugu lokā, bet arī vienatnē. Ne velti šī kāršu spēle ir viena no populārākajām spēlēm visā pasaulē. Tā vienkāršuma dēļ tā iekarojusi daudzu spēlētāju sirdis, kļūstot par iecienītāko spēli ne tikai dzīvē, bet arī interneta kazino vietnēs.