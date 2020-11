Sporta uzturs – iespaidīgiem sasniegumiem īsā laikā

Protams, starta punkts ir veselīga ēšana, taču vēlamajam efektam būs nepieciešams diezgan ilgs laiks un ļoti liela pacietība. Ja vēlaties redzēt pirmos panākumus daudz ātrāk un plānojat intensīvas slodzes, organismam būs nepieciešams papildus atbalsts sporta uztura veidā. Jā, ar to saistās ļoti daudz aizspriedumu un mītu – „ķīmija”, „kaitē veselībai” utt. Taču parasti to apgalvo cilvēki, kuri nav iedziļinājušies lietas būtībā. Patiesībā uztura speciālisti sen ir gāzuši šos mītus un apstiprina, ka pareizi lietojot šos uztura bagātinātājus nav iespējams nodarīt kaitējumu savai veselībai . Jo, pirmkārt , tie pārsvarā sastāv no dabīgajām vielām. Otrkārt , tie pilnībā neaizvieto maltītes, bet ir tikai papildinājums dienas ēdienkartei – olbaltumvielu, ogļhidrātu, tauku, vitamīnu un minerālu, aminoskābju u.c. sportistam nepieciešamo vielu papildus avots. Treškārt , tie nav nekādi anaboliskie stimulatori (anaboliķi) un cita veida dopinga preparāti, kas negatīvi ietekmē hormonālo balansu un fizioloģiskos procesus. Tie ir farmaceitiski rūpīgi izstrādāti koncentrāti jeb barības vielas tādā attiecībā un apjomā, kāds ir nepieciešams sportistiem . Protams, visas nepieciešamās vielas var saņemt arī no parastās pārtikas, ja visu pareizi aprēķina un pagatavo. Taču tas prasa gan noteiktas zināšanas, gan laiku. Daudz racionālāk un vienkāršāk ir izvēlēties jau gatavus koncentrātus, kuros ir viss nepieciešamais organismam intensīvas slodzes laikā.

Sporta uzturs palīdzēs:

– tikt galā ar lielu fizisko slodzi bez riska organismam;

– sasniegt iespaidīgus rezultātus īsā laikā – notievēt, iegūt skaistas ķermeņa formas vai visu kopā;

– aizvietot vai papildināt maltītes, ja ikdienā nav laika rēķināt un gatavot pilnvērtīgu ēdienkarti.

Ja Jūsu sporta plāni ir visai nopietni, tad mēs palīdzēsim tikt skaidrībā ar to, kādiem mērķiem kādas konkrētās vielas ir nepieciešamas. Lasiet tālāk!

Cīņai ar lieko svaru

Notievēt, šķiet, ir populārākais mērķis, ar kuru cilvēki atnāk uz sporta zāli. Liekais svars var būt pavisam neliels (4-5 kg), bet var būt arī ievērojams. Speciālie uztura bagātinātāji palīdzēs ātrāk tikt galā ar šo problēmu un iegūt slaidu augumu. Lūk, populārākie no tiem:

Tauku dedzinātāji. Kā var noprast pēc nosaukuma, tie ir speciālie preparāti, kas palīdz samazināt tauku slāni. Taču rezultātu var panākt tikai kombinācijā ar regulāriem treniņiem un veselīgu uzturu. Tauku dedzinātāji var sastāvēt no viena komponenta vai vairākiem. Tirgū to daudzveidība ir iespaidīgi liela, bet iedarbība līdzīga – samazina apetīti, paātrina vielmaiņu, nedaudz paaugstina ķermeņa temperatūru, veicina produktīvākus treniņus. Šie efekti kopā liek organismam ātri atbrīvoties no nevajadzīgajiem kilogramiem un ieraudzīt savu ķermeni jaunā veidolā!

L-karnitīns. Efekta ziņā tas ir līdzīgs tauku dedzinātājiem, taču nav tas pats. L-karnitīns palīdz ātrāk nogādāt taukskābes līdz to pārstrādes vietai organismā un pārvērst tās enerģijā. Cilvēks ātri sāk justies mundrs, paaugstinās viņa darbaspējas. Savienojumā ar aerobām slodzēm tas ļauj intensīvi dedzināt liekos taukus. L-kartinīnam ir arī kādi citi pozitīvie blakusefekti – tā lietotājam uzlabojas intelektuālā darbība, paaugstinās stresa noturība, no organisma izvadās toksīni, samazinās holesterīna līmenis un uzlabojas sirds-asinsvadu sistēmas darbība.

Šie divi uztura bagātinātāji būs ideāla ēdienkartes piedeva tiem, kas vēlas iegūt slaidu sportisku augumu. Taču nevar aizmirst, ka straujas notievēšanas rezultātā var „sadegt” ne tikai tauki, bet arī muskuļi. Tādēļ to estētiskam izskatam nepieciešamas tālāk minētās vielas.

Palielinām muskuļa masu un veidojam pievilcīgas ķermeņa aprises

Ja Jūsu mērķis nav tikai notievēšana, bet vēlaties iegūt tikpat pievilcīgas ķermeņa aprises kā fitnesa modeļiem, Jums būs nepieciešamas piedevas, kas palīdzēs uzturēt un palielināt muskuļu masu.

Proteīni. Pamatu pamats muskuļu audzēšanai un atjaunošanai. Bez proteīna jeb koncentrētām olbaltumvielām iegūt skaistu muskuļotu reljefu ir praktiski neiespējami. Proteīnu varēsiet lietot papildus parastai maltītei vai arī aizvietot ar to vienu no ēdienreizēm. Tas sniegs ātru sāta sajūtu (arī samazinās kāri pēc saldumiem) un intensīvas slodzes laikā tik vajadzīgās papildus olbaltumvielas, lai Jūsu treniņu rezultātā muskuļi tikai augtu un izskatītos estētiski pievilcīgi. Proteīns tiek ražots ar dažādām garšām, katrs varēs atrast sev tīkamāko.

Geineri jeb proteīnu un ogļhidrātu maisījumi. Šis uztura bagātinātājs primāri ir domāts kopējā ķermeņa svara paaugstināšanai, jo sniedz papildus kalorijas. Tas ir neaizvietojams, ja vēlaties ievērojami uzaudzēt gan savu masu, gan savus muskuļus. Īpaši palīdzēs iegūt pievilcīgas ķermeņa formas izteikti tieviem cilvēkiem. Tiem, kam ir nosliece uz apaļīgumu, šo preparātu lietot nav ieteicams.

Kreatīns – piedeva, kuras lietošana uzturā pirms treniņa (30-45 minūtes iepriekš) ievērojami paaugstinās izturību, likumsakarīgi Jūs varēsiet strādāt ar lielāku atdevi un intensīvāk audzēt savus muskuļus un panākt izteiktu reljefu. Tas ievērojami paātrinās progresu, sniegs gandarījumu un motivāciju turpmākiem sasniegumiem. Tādēļ nav brīnums, ka kreatīns tiek uzskatīts par vienu no efektīvākajām piedevām.

Aminoskābju komplekss (BCAA). Nav būtiskākais muskuļu audzēšanas procesā, bet ļoti vēlams. Aminoskābes iesaistās daudzos organisma bioķīmiskajos procesos, nodrošinot Jums labu koncentrāciju un garastāvokli, tātad, fonu izciliem sasniegumiem. Šo piedevu drīzāk uzskata par papildinājumu iepriekšminētajām, tādēļ bieži vien aminoskābes jau ir pat iekļautas proteīnu un geineru sastāvā.

Organisma atbalsts intensīvas fiziskās slodzes periodā

Intensīva slodze ir sava veida stress ķermenim. Tādēļ šajā periodā par organismu nepieciešams parūpēties ar īpašu uzmanību un nepažēlot līdzekļus dažādu vērtīgu kompleksu iegādei. Ļoti noderēs speciālie kompleksie uztura bagātinātāji lietošanai pēc slodzes. Daudzi no tiem ir ļoti baudāmi garšas ziņā. Piemēram, olbaltumvielu un aminoskābju pulveris ar šokolādes garšu garda dzēriena pagatavošanai pēc treniņa vai arī sporta batoniņi enerģijas atjaunošanai. Noteikti nedrīkst aizmirst arī par vitamīnu kompleksiem. Vajadzība pēc tiem intensīvas slodzes laikā ir īpaši izteikta. Sportistu vitamīnu un minerālu kompleksi atšķiras no parastajiem ar lielāku koncentrāciju un slodzei adaptētu sastāvu. Tas ir labākais veids, kā turēt organismu tonusā un pretoties nevēlamām saslimšanām. Īpaši populāra sportistu vidū ir zivju eļļa, kas satur tik svarīgus A un D vitamīnus, kā arī Omega-3 taukskābes. Zivju eļļa palīdzēs samazināt slodzi sirds-asinsvadu sistēmai, paaugstināt izturību, kā arī testosterona izdalīšanos, kas ir īpaši aktuāli vīriešiem. Ļoti vēlami ir arī uztura bagātinātāji locītavām, jo rezultāts var būt baudāmas tikai bez traumu riska organismam.

Noslēgumā vēlreiz jāuzsver, ka gandrīz visi uztura bagātinātāji sportistiem tiek izgatavoti no dabīgām vielām un pareizas lietošanas gadījumā neveicina nekādas veselības problēmas. Taču katrs organisms ir individuāls, tādēļ pirms jebkura farmaceitiska preparāta lietošanas ieteicams konsultēties ar speciālistu veselības jomā.

