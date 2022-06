Siltumsūknis vai apkures katls?

Tomēr tie nav vienīgie izvērtējamie aspekti. Ekspluatācijas apkope, paredzamie izdevumi un mājokļa iemītnieku iesaiste kurināšanas procesā ir tikpat svarīgi faktori, jo ikdienā ietekmēs īpašnieka dzīves ritmu un paradumus.

Būtiskāko atšķirību cēloņi

Visredzamākā atšķirība starp siltumsūkņiem un apkures katliem ir dažādais siltumenerģijas ieguves veids. Apkures katlos siltums veidojas degšanas procesā, izmantojot malku, briketes, granulas un gāzi. Pieejami ir arī elekriskie apkures katli. Savukārt, siltumsūkņos lielākā daļa siltuma tiek iegūta no apkārtējās vides – gaisa, ūdens un zemes. Šīs dažādās siltuma ieguves tehnoloģijas nosaka apkures sistēmas jaudas, papildu iespējas un izveides nosacījumus. Piemēram, granulu katliem pretēji gāzes katliem ir ieteicams izveidot atsevišķu katla telpu, kur pareizi varētu uzglabāt nepieciešamo granulu daudzumu, un putekļi, gruži, sodrēji nenokļūtu dzīvojamajās telpās. Apkures katli sildīs ne tikai radiatorus un siltās grīdas, bet arī sagatavot karsto ūdeni boilerī. Apkures sistēmā, kuru veido tikai gaiss-gaiss siltumsūknis šādas iespējas nebūs, taču tos var izmantot telpu atdzesēšanai vasarās.

Paredzamie izdevumi

Apkures katlu lielāko izmaksu pozīciju veido kurināmā materiāla sagāde, bet siltumsūkņu gadījumā – pašas sistēmas ierīkošana. Malkai un granulām, kuras tiks izmantotas apkurē, būtiska ir to kvalitāte – īpaši mitrums un granulu gadījumā arī pelnainība un siltumspēja. Pie pārāk liela mitruma rodas siltuma zudumi, granulu katlos pat tiek iekmēta automātiskā degļa aizdedze, traucēts degšanas procesa vienmērīgums un tādēļ var tikt atsaukta ražotāja garantija. Šo iemeslu dēļ ir svarīgi domāt par kvalitatīva kurināmā iepirkšanu un pareizu tā uzglabāšanu. Savukārt, gāzes katlu lielākais trūkums ir atkarība no piegādātāju pieaugošajiem tarifiem, bet jauna gāzes pievada izbūve līdz mājai var būt sarežģīts un dārgs process. Gaiss-gaiss siltumsūkņu sistēmas izveidošanas sākotnējās izmaksas būs lētākas par gaiss-zeme siltumsūkņa uzstādīšanu, taču jārēķinās, ka pie zemām gaisa temperatūrām būtiski pieaugs patērētā elektroenerģija. Visu veidu siltumsūkņi ir pilnībā atkarīgi no elektroenerģijas padeves nepārtrauktības, jo elektrība darbina sūkņa kompresoru. Lai mazinātu elektroenerģijas patēriņu, aukstās ziemas ir ieteicams apkures sistēmu kombinēt ar kamīnu vai papildus apkures katlu (https://220.lv/lv/majai-un-remontam/apkure/apkures-katli-un-akumulacijas-tvertnes).

Ekspuatācijas apkope un uzturēšana

Gan cietā kurināmā, gan granulu apkures katlu lietošanas laikā ir jāpievērš uzmanība dūmvadiem un to tīrīšanai. Ne tikai tādēļ, ka tas mazina ugunsdrošības riskus, bet arī tādēļ, ka granulu apkures katlu gadījumā aizsērējoši dūmu kanāli samazina katlu efektivitāti. Tāpat nedrīkst aizmirst par regulāru pelnu savākšanu no kurtuves. Savukārt, gāzes un elektriskajiem apkures katliem ir nepieciešama apkope vienreiz gadā pirms apkures sezonas sākuma. Minimālas apkopes prasības ekspluatācijas laikā ir arī siltumsūkņiem.

Iesaiste kurināšanas procesā

Par vienu no galvenajiem cietā kurināmā katlu trūkumiem tiek uzskatīts to pastāvīga uzraudzība un regulāra iesaiste kurināšanas procesā – ik pēc pāris stundām, lai spētu nodrošināt vienmērīgu temperatūru un neļautu katlam pārāk atdzist vai pārkarst. Apkures sistēmu speciālisti uzsver, ka, pat izmantojot akumulācijas tvertni, piesaiste kurināšanas procesam saglabāsies, jo papildināt tverti vajadzēs vienu līdz divas reizes diennaktī. Daudz lielāku autonomiju no kurināšanas procesa dod granulu apkures katli, jo kurtuvē granulas tiks padotas un sadedzinātas ar automātikas palīdzību, savukārt, pilnīgu autonomiju no katla regulāras uzraudzības apkures sezonā sniedz gāzes un elektriskie katli, kā arī siltumsūkņi.

Lai atrastu atbilstošāko risinājumu sava mājokļa apkures sistēmas atjaunošanai vai papildināšanai, ieskatieties 220.lv apkures iekārtu piedāvājumā.