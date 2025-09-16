Sagatavojieties ziemai laikus – kurināmais par akcijas cenu

Gada aukstās dienas tuvojas straujiem soļiem, un, lai tās sagaidītu bez liekām raizēm, jau laicīgi jāsāk domāt par apkuri. Siltums mājās ir omulības pamats, un viens no galvenajiem priekšnoteikumiem komfortablai dzīvei rudenī, ziemā un pavasarī ir kvalitatīvs kurināmais. Laicīga krājumu sagatavošana nodrošina ne tikai mieru, bet arī iespēju ietaupīt – izmantojiet O’wood piedāvātās akcijas cenas!
Kāpēc kurināmajam izvēlēties tieši kokskaidu briketes?
Izvēloties kurināmo savai mājai, ir svarīgi pievērst uzmanību tā efektivitātei, ekonomiskumam un ietekmei uz vidi. Šajā kontekstā arvien lielāku popularitāti iegūst moderns un ekoloģisks cietais kurināmais – kokskaidu briketes. Salīdzinot ar mūsu platuma grādiem tradicionālo malku, tās piedāvā vairākas būtiskas priekšrocības, par kurām pastāstīsim raksta turpinājumā.
1. priekšrocība: augsta efektivitāte un ekonomiskums
Viena no galvenajām brikešu priekšrocībām ir to augstā siltumietilpība. Pateicoties ražošanas procesam, kurā kokskaidas tiek sapresētas augstā spiedienā, briketēs ir ļoti zems mitruma līmenis un liels blīvums. Tas nozīmē, ka tās deg ilgāk un vienmērīgāk nekā malka, nodrošinot nemainīgi augstu temperatūru ilgstošā laika posmā. Rezultātā, lai iegūtu tādu pašu siltuma daudzumu, jums būs nepieciešams mazāks kurināmā daudzums. Tā ir ne tikai ekonomiska izvēle, bet arī ietaupa jūsu laiku, jo krāsns vai kamīns nav jāpapildina tik bieži.
2. priekšrocība: draudzīgs risinājums videi
O’wood piedāvātās briketes ir videi draudzīgs kurināmais, jo tās ražo no tīrām alkšņa un apses skaidām bez ķīmiskiem piemaisījumiem. Līdz ar to degšanas laikā neizdalās kaitīgas vielas, turklāt arī kvēpu un pelnu ir ļoti maz (vien 0.4%), kas samazina kurtuves un skursteņa aizsērēšanu un dūmvadu ugunsgrēka risku. Briketes arī spēj attīrīt dūmvadus, samazinot sodrēju uzkrāšanos.
3. priekšrocība: vienkārša uzglabāšana
Foto: Owood.lv / O’wood
Ciets kurināmais, piemēram, malka, var aizņemt daudz vietas, kā arī tai vajadzīga speciāla sagatavošana. Tas nav stāsts par briketēm – atšķirībā no malkas, tās ir iepakotas ērtās pakās, kas ļauj briketes sakraut un uzglabāt precīzi un taupot telpu. Viena tonna brikešu aizvieto aptuveni trīs kubikmetrus malkas, kas ir ievērojams ietaupījums uzglabāšanas platības ziņā. Šī īpašība ir īpaši noderīga pilsētu mājokļos ar ierobežotu platību.
4. priekšrocība: iespēja izmantot dažādās apkures sistēmās
Briketes ir cietais kurināmais, kuru iespējams izmantot gan kamīnos, gan ilgdegšanas krāsnīs. Tās var izmantot arī parastajās krāsnīs un plītīs, taču tādā gadījumā nepieciešama pareiza ventilācija, un kurinot jāatceras par brikešu augsto siltumatdevi, lai krāsns vai plīts netiktu pārkurināta.
O’wood – uzņēmums, kas izceļas ar kvalitatīvām briketēm par draudzīgu cenu
Foto: Owood.lv / O’wood
O’wood piedāvājumā ir augstas kvalitātes kokskaidu briketes, kas piemērotas dažāda veida apkures sistēmām. Uzņēmums ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi kokapstrādē nodrošina, ka to produkti ir izgatavoti no tīras koksnes bez jebkādām saistvielām. Tas garantē ne tikai augstu efektivitāti, bet arī tīru un drošu degšanu. Lai palīdzētu jums pieņemt labāko lēmumu, esam sagatavojuši rakstu, kas atbildēs uz daudziem jautājumiem – aicinām izlasīt mūsu bloga rakstu Kādas kokskaidu briketes izvēlēties?.
Gatavojieties ziemas sezonai jau laikus un izmantojiet iespēju iegādāties kvalitatīvu kurināmo par izdevīgu cenu. Ciets kurināmais, piemēram, briketes, ir gudrs ieguldījums ne tikai mājokļa siltumā, bet arī komfortā. O’wood kurināmais piedāvā virkni priekšrocību – iegādājieties pie mums!
