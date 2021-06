Pleds – mājas interjera aksesuārs, kas ietin siltumā un mājīgumā

Tekstila nama „TavsSapnis“ speciālisti pastāsta sīkāk par dažāda veida plediem, kas nodrošina maksimālu aizsardzību no aukstuma, un palīdz mājās radīt skaistu interjeru.

Merino vilnas plediem piemīt veselību uzlabojošas īpašības

Merino vilnas pleds ir ārkārtīgi augstas kvalitātes pleds ar lielisku ventilācijas, siltuma, asinsriti stimulējošām un antibakteriālām īpašībām. Apsedzoties ar merino vilnas pledu, tas lutina ar savu patīkamo pieskārienu. Ir vērts pieminēt, ka merino aitu vilnai ir spēcīga struktūra, tāpēc no tās izgatavotie pledi ir izturīgi.

Merino vilnas sega ir novērtēta tās universāluma dēļ: ar to var ne tikai ērti apsegties vēsos vakaros, bet arī pārklāt gultu. Merino vilnas pledi parasti ir dekorēti ar pievilcīgiem rakstiem, tāpēc tos var izmantot kā skaistu gultas pārklāju, kas kļūs par unikālu detaļu guļamistabas interjerā.

Kokvilnas pleds – ne tikai silda ķermeni, bet arī rotā mājas interjeru

Kokvilnas pleds – praktiska un skaista izvēle jebkurā mājā. Kokvilnas plediem ir mīksta un maiga virsma, tāpēc ar tiem ir patīkami pārklāt gultas. Turklāt kokvilnas pleds nekairina ādu, padarot to drošu lietošanai bērniem un zīdaiņiem, kā arī cilvēkiem ar jutīgu ādu.

Dažādu ražotāju piedāvātajiem kokvilnas plediem ir ļoti dažādas krāsas, raksti un stili, un tos bieži rotā ar bārkstīm, bumbiņām, lentēm utt. Pateicoties pievilcīgajam dizainam, kokvilnas pleds var kļūt par stilīgu viesistabas vai guļamistabas rotājumu: pat ja uz dīvāna vai gultas atstāsiet nesaklātu pledu, tas telpai piešķirs lielāku mājīgumu.

Kādas ir bērnu pleda īpašības?

Bērnu pleds – sega ar izcilām īpašībām, kas īpaši paredzēta bērniem un zīdaiņiem. Bērnu pledi var būt izgatavoti no kokvilnas, bambusa, vilnas, kā arī no poliestera vai plīša. Bērnu pledi, atšķirībā no dažiem pieaugušajiem paredzētajiem plediem, ir ārkārtīgi mīksti, pūkaini un ļoti patīkami pieskaroties. Augstās kvalitātes bērnu pledi ir arī dabiski, un tie parasti ir izgatavoti no ekoloģiskiem, bērniem drošiem audumiem.

Bērnu plediem, ko izgatavojuši ražotāji un pārdevēji dažādiem gadalaikiem, ir atšķirīgas īpašības: tie ir dažādu audumu, biezuma, izmēra un pielietojuma. Ziemai savam mazulim vislabāk ir iegādāties pledu no dabīgiem un praktiskiem audumiem, piemēram, vilnas. Šāds pleds droši aizsargās mazuli no aukstuma un neradīs viņam nekādas neērtības. Vasarai ieteicams izvēlēties plānāku bērnu pledu, piemēram, kokvilnas, kas pasargās mazuli no vēsāka laika vai vēja. Lielākā daļa bērnu pledu ir universāli: piemēroti lietošanai bērnu gultiņās, bērnu ratiņos vai citur.

Pleds – neaizstājams priekšmets jebkurā mājā, radot mājīgumu guļamistabā, viesistabā vai citās telpās un sniedzot siltumu atpūtas brīžos. Ja meklējat merino vilnas, kokvilnas, bērnu vai citus pledus, mēs piedāvājam tos apskatīt tekstila nama interneta veikalā www.tavssapnis.lv un izvēlēties sev piemērotākos izstrādājumus.