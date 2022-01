Pieci padomi, kā nodrošināties pret finanšu grūtībām

Precīzi definējiet savas finanšu grūtības

Ja mēdzat regulāri izjust finanšu grūtības, sāciet ar konkrētu finanšu problēmu definēšanu! Neatkarīgi no tā, vai problēma ir parāds vai gaidāmie rēķinu maksājumi, konkrētas problēmas definēšana palīdzēs noteikt nākamos gājienus un nonākt pie risinājuma. Rīkojieties sekojoši:

Pierakstiet savus lielākos finanšu izaicinājumus

Neieslīgstiet pārāk mazās detaļās – sekojiet, lai saraksts nav pārlieku garš, tādējādi veicinot uztraukumus, kas traucēs koncentrēties uz problēmu risināšanu

Pārskatiet izveidoto sarakstu ik pēc 3-6 mēnešiem vai, mainoties finanšu apstākļiem, piemēram, kad radušies kādi neparedzēti tēriņi vai atrasts papildu darbs

Izveidojiet budžetu

Budžets ir sava veida finanšu plāns – tas ļauj apzināties finanšu plūsmu un palīdz to kontrolēt. Sāciet pierakstīt visus savus ienākumus un izdevumus. To varat izdarīt blociņā, tomēr arvien populārākas kļūst dažādas finanšu lietotnes, kas ļauj ienākumus un izdevumus sagrupēt pa jomām. Šāds plāns palīdzēs saprast, kurās jomās tērējat pārāk daudz un kurās varat ietaupīt.

Viena no populārākajām un efektīvākajām budžeta pieejām ir 50/30/20 likums. Šis likums paredz, ka 50% no visiem ienākumiem tiek veltīti obligātajiem maksājumiem, kā piemēram mājokļa īre un transports; 30% no visiem ikdienas ienākumiem tiek veltīti personīgajām vajadzībām, kā piemēram pārtika un apģērbs; 20% no visiem ikdienas ienākumiem tiek veltīti parādu atmaksai vai iekrājumu veidošanai.

Šis sadalījums, protams, var nedaudz mainīties, taču tas sniegs kontroli pār finansēm, un Jūs skaidri zināsiet, ka ienākumi tiek izlietoti apdomīgi.

Veidojiet iekrājumus

Iekrājumi ir Jūsu drošības spilvens neparedzētām situācijām. Tie ir nepieciešami, lai vajadzības gadījumā Jūs varētu bez pamatīgiem budžeta triecieniem apmaksāt pēkšņus izdevumus, kā piemēram auto remonts, ārstniecības pakalpojumi, darba zaudēšana. Par pietiekamu uzkrājumu tiek uzskatītas 3-6 mēnešalgas, tomēr sākumam pietiks kaut ar vienu mēnešalgu – tas būs lielisks atspēriena punkts!

Šajā gadījumā ļoti svarīgi prast atšķirt neparedzētus izdevumus – piemēram, dāvanas svētkos pavisam noteikti nav tēriņi, kurus vajadzētu veikt no iekrājumiem.

Atbrīvojieties no parādiem

Ja Jums ir kāds parāds, visticamāk, tas aizņem ievērojamu daļu no Jūsu ikmēneša budžeta. Turklāt, parāds var pamatīgi ierobežot Jūsu iespējas, un vairumā gadījumu tas traucē izveidot iekrājumus. Sāciet ar mazumiņu, piemēram, atsakieties no kādas vēlmes un tai paredzētās finanses novirziet parāda maksājumam. Atbrīvojoties no parāda, atbrīvosiet finanses svarīgākām lietām un varēsiet atļauties būt elastīgāks!

Meklējiet papildu ienākumu avotu

Ikvienam ir kaut kas tāds, ko viņš var darīt, lai nopelnītu papildu finanses – tie var būt ienākumi no hobijiem, lekciju un kursu vadīšana, pusslodzes darbs, nevajadzīgu/nelietotu priekšmetu pārdošana.

Nauda, ko nopelnīsiet ar šiem darbiem, var šķist pavisam neliela, tomēr tas ir lielisks ieguldījums Jūsu nākotnē, jo var palīdzēt palielināt uzkrājumu. Turklāt, tam ir arī citi ieguvumi – iespējams, tādējādi varat atbrīvot mājokli, pievērsties sen aizmirstam hobijam vai pat mainīt savu pamatdarbu.

Diemžēl mēdz būt situācijas, kad radušies neatliekami tēriņi, taču drošības spilvens nav pietiekams, lai tos segtu. Šādās situācijās var palīdzēt kredītlīnija, tomēr pirms saņemt piedāvājumu, rūpīgi jāizvērtē savas iespējas to godprātīgi atmaksāt!