Meža pārdošanas process – soli pa solim

Meža īpašuma novērtēšana pirms pārdošanas
Pirms pieņemt lēmumu pārdot cirsmas vai mežu, pirmais solis ir īpašuma profesionāla novērtēšana. Jāizvērtē koku suga un vecums, jānosaka cirsmas apjoms un kokmateriālu tirgus vērtība, kā arī jāņem vērā meža apsaimniekošanas plāni. Pareizs novērtējums ļauj īpašniekam saprast reālo tirgus vērtību un izvairīties no nepamatoti zemiem piedāvājumiem.
Lēmums – pārdot mežu vai pārdot tikai cirsmas
Meža īpašniekiem ir divi galvenie varianti:
- Pārdot mežu kopumā – atsavina visu īpašumu ar zemi un meža resursiem. Tas ir aktuāli, ja nav vēlmes ilgtermiņā apsaimniekot īpašumu;
- Pārdot cirsmas – tiek veikta konkrētas cirsmas pārdošana, bet zeme paliek īpašnieka īpašumā. Tas ļauj saglabāt zemi, bet vienlaikus gūt ienākumus no koksnes realizācijas.
Juridiskās pārbaudes pirms mežu pirkšanas vai pārdošanas
Gan pārdevējam, gan pircējam svarīgi pārliecināties par juridisko kārtību.
- Īpašuma tiesības – īpašniekam jābūt ierakstītam zemesgrāmatā;
- Nodokļu parādi – jāpārbauda, vai īpašumam nav apgrūtinājumu;
- Apsaimniekošanas ierobežojumi – dabas liegumi vai citi noteikumi, kas var ietekmēt ciršanas tiesības.
Šīs pārbaudes nodrošina drošu un caurspīdīgu darījumu gan tiem, kas vēlas pirkt mežu, gan tiem, kas vēlas pirkt cirsmas.
Kā atrast uzticamus pircējus un pārdevējus?
Lai gan internetā pieejamas daudzas sludinājumu vietnes, profesionāls risinājums ir sadarboties ar meža nozares uzņēmumiem, kas specializējas mežu pirkšanā un cirsmu pirkšanā.
Uzticami uzņēmumi:
- Sniedz objektīvu novērtējumu;
- Nodrošina ātru darījuma procesu;
- Garantē maksimāli izdevīgu cenu.
Meklējot uzticamu partneri, kad vēlaties pārdot mežu vai cirsmas, apskatiet SIA Trovent uzņēmumu. Uzņēmuma pamatdarbība ir meža un cirsmu pirkšana, tas piedāvā konsultācijas un individuālu pieeju, kā arī juridiski korektus darījumus, turklāt SIA Trovent nodrošinās jums bezmaksas meža novērtējumu visā Latvijas teritorijā. Ienāciet www.trovent.lv un uzziniet vairāk!
